Maltempo: le regioni interessate dal nuovo bollettino di allerta meteo

Un'altra giornata di allerta meteo. Dal pomeriggio di sabato 4 novembre una nuova perturbazione raggiungerà il nostro Paese determinando, ancora una volta, precipitazioni diffuse su parte delle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. I venti - spiega la protezione civile in un comunicato - torneranno ad essere intensi dai quadranti meridionali, iniziando dalle aree appenniniche settentrionali. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà e quali sono le regioni e le aree del Paese interessate dal maltempo.

Allerta meteo: il bollettino di sabato 4 novembre

Il bollettino di allerta prevede, a partire dal pomeriggio di sabato, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana". A complicare il quadro ci si metterà anche il vento che sarà molto forte ancora una volta su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, "con ulteriori rinforzi di burrasca forte o tempesta, dalla sera, sulle aree appenniniche". Sono inoltre previste estese mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni temporaleschi, spiegano dalla protezione civile, "saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Rischio temporali

Per quanto riguarda il rischio temporali, l'allerta sarà gialla su Sicilia, Calabria, Salento e una piccola parte della Basilicata (vedi infografica in basso). Allerta gialla per temporali anche su parte di Liguria, Emilia Romagna e Toscana. In alcune zone dell'Emilia Romagna al confine con la Toscana l'allerta sarà invece arancione.

Rischio idraulico

Su altre sei regioni è stata invece diramata l'allerta per rischio idraulico per il possibile superamento dei livelli critici lungo i corsi d'acqua. In questo caso la protezione civile ha diramato l'allerta rossa per una piccola parte del territorio del Veneto al confine con il Friuli Venezia Giulia (Livenza, Lemene e Tagliamento). L'allerta sarà arancione su altre zone del territorio Veneto, nonché su parte di Lombardia ed Emilia Romagna. Il bollettino prevede invece ordinaria criticità (allerta gialla) su Friuli Venezia Giulia, Calabria e parte di Toscana, Veneto, Lombardia e ancora una volta Emilia Romagna.

Rischio idrogeologico

Veniamo infine al rischio idreogeologico, legato al possibile superamento dei "livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane". In questo caso l'allerta è gialla su Campania, Calabria, Sicilia, Umbria, parte di Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e provincia di Bolzano. Sarà invece allerta arancione su parte di Liguria, Emilia Romagna e Lombardia.

Le previsioni degli esperti

Gli esperti di 3BMeteo confermano che sabato 4 novembre è previsto il passaggio di una nuova intensa perturbazione associata ad un profondo vortice ciclonico, che riporterà condizioni di severo maltempo sull'Europa centro-occidentale nel weekend con venti nuovamente di tempesta. "Anche l'Italia verrà coinvolta con piogge e temporali talora di forte intensità da Nord a Sud tra sabato sera e domenica" avverte Edoardo Ferrara di 3Bmeteo.com.

In particolare saranno colpite "le regioni del Nord e del versante tirrenico, mentre sulle Alpi nevicherà a tratti fin verso i 1200-1400m. Il tutto accompagnato da venti nuovamente molto forti tra Ostro, Libeccio e Ponente, con raffiche talora superiori ai 90-100km/h in particolare su Tirreno e crinali appenninici". Il passaggio del fronte sarà abbastanza rapido, spiega il meteorologo, tuttavia sono previste piogge talora abbondanti su terreni già intrisi d'acqua a causa delle recenti ondate di maltempo, "quindi vi sarà il rischio di nuove criticità idrogeologiche".

