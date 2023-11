Nuova ondata di maltempo sull'Italia: scatta l’allerta arancione in 6 regioni

Una nuova forte perturbazione atlantica sta arrivando sull’Italia, dopo quella di giovedì scorso che ha devastato la Toscana provocando almeno 7 vittime. "Se nelle prossime ore i sindaci decideranno di proporre l'evacuazione delle abitazioni, invitiamo i cittadini a seguire quanto indicato", ha dichiarato l'assessora toscana alla protezione civile Monia Monni rivolgendo l’appello "soprattutto alla popolazione delle zone dove ristagna l'acqua" e "di fronte a un peggioramento del meteo in vista".

Sulla nostra Penisola è in arrivo la tempesta Debi: diramata l’allerta arancione in sei regioni e quella gialla in 15 regioni. Andiamo per ordine.

Le previsioni meteo per domenica 5 novembre

Ancora piogge, forti temporali e vento forte su gran parte dell'Italia per il passaggio di una nuova tempesta di origine atlantica. Le precipitazioni inizieranno durante la notte su parte delle regioni settentrionali e sull'Alta Toscana, per poi proseguire nella mattinata di domenica 5 novembre su gran parte del centro peninsulare e sulle regioni del versante tirrenico meridionale. I venti torneranno a soffiare forte su parte del Nord e su tutte le regioni del Centro-Sud.

Gli esperti di 3bmeteo prevedono al Nord accumuli totali con punte di 100/120mm sulla Liguria centro orientale, fino a 80/100mm su Valle d'Aosta, Lombardia orientale, medio alto Veneto, basso Trentino Alto Adge e Friuli Venezia Giulia orientale.

Al Centro punte di 110/130mm sulle province toscane più settentrionali specie Massa Carrara e Pistoia, meno su Fiorentino e Pratese. Punte di 100/120mm anche tra basso Lazio e Abruzzo. Altrove non oltre i 60/80mm.

Al Sud punte di 70/90mm sull'alta Campania, punte di 60/70mm sul Salernitano e l'alto Cosentino tirrenico.

Allerta meteo: il bollettino di domenica 5 novembre

Il bollettino di allerta prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in trasferimento nel corso della notte e nella mattinata di domani, su Umbria, Lazio, zone interne e montuose di Marche, Abruzzo e Molise, sulla Campania e sulla Basilicata, specie settori tirrenici. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese mareggiate o forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base delle previsioni meteo la protezione civile ha diramato per domenica 5 novembre una allerta arancione su alcuni settori di Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Allerta gialla in 15 regioni: sulla Provincia Autonoma di Bolzano, su Umbria, Marche, Lazio, Campania e su alcuni settori di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

