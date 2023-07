Caldo record, ma non per tutti: dove arrivano temporali e grandine

L'ondata di caldo che in questi giorni sta attraversando è vicina al suo apice: nella giornata di domani, mercoledì 19 luglio, le temperature toccheranno picchi di 10 gradi sopra le medie, andando ben oltre i 40 gradi in alcune zone. A partire da giovedì i termometri dovrebbero tornare su livelli più vicini alle medie, con gli effetti dell'anticiclone che continueranno a farsi sentire almeno fino all 25-26 luglio. Tuttavia, non tutte le regioni italiane vivranno giorni "di fuoco", in alcune aree del Nord sono attesi fenomeni intensi, con temporali e grandinate.

L'ondata di caldo: arriva il picco

Come spiegato dagli esperti di 3bmeteo, mercoledì 19 luglio sarà il giorno più caldo, almeno per quanto riguarda questa ondata: "Ci saranno valori sopra media con scarti anche di 10°C e più rispetto alla normalità. I valori di umidità dell'aria saranno l'ago della bilancia che farà la differenza tra caldo afoso e caldo torrido. In prossimità dei litorali e nell'immediato entroterra costiero l'afa raggiungerà valori opprimenti a dispetto di temperature dell'aria più basse, raramente superiori ai 34/35°C. All'interno dove il caldo sarà più asciutto la soglia dei 40°C sarà ampiamente superata al Sud con punte fino a 44/45°C o persino superiori sulle Isole maggiori e in Puglia. Anche al Centro i 40°C potranno essere superati seppur non di molto con un possibile record storico per la città di Roma che nel luglio del 1983 ha fatto segnare il valore più alto in assoluto di 40.5°C. Molto caldo anche al Nord con massime fino ai 40°C o leggermente superiori sull'Emilia Romagna".

A partire da giovedì 20 luglio la situazione dovrebbe iniziare a cambiare, anche se il ridimensionamento termico andrà a interessare soprattutto le regioni settentrionali, dove il bordo settentrionale dell'anticiclone verrà eroso da una perturbazione che in questo momento sta portando forti precipitazioni tra Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Dove arrivano temporali e grandine

Tra mercoledì e giovedì le correnti più fresche riusciranno a infiltrarsi nelle zone alpine e prealpine, che saranno le più esposte a fenomeni intensi, con grandinate anche di grandi dimensioni con sforamenti anche verso la pianura veneta e quella Friulana, isolatamente anche sulla media e bassa Lombardia. Il Nordovest sarà meno esposto, ma qualche fenomeno isolato potrebbe verificarsi tra il basso Piemonte e la Liguria occidentale.

Una situazione in continua evoluzione che potrebbe portare, tra giovedì e venerdì, temporali anche in Lombardia e Triveneto. Il passaggio dei temporali avrà anche degli effetti sulle temperature delle zone colpite, dove i termometri scenderanno di 5-7 gradi.

