In arrivo la tempesta di Santa Cecilia con nubifragi, vento e neve

Nessuna tregua sul fronte del meteo. Un'intensa perturbazione è prevista per i prossimi giorni sull'Italia. Soprattutto martedì 22 novembre "è attesa un'intensa perturbazione collegata a un vortice ciclonico particolarmente profondo che dal Tirreno muoverà verso l’alto Adriatico”, avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Secondo l'esperto "il maltempo non risparmierà nessuna regione. Prime piogge in arrivo già lunedì sera da ovest, ma nel corso di martedì tutto lo Stivale verrà spazzato da ovest verso est da piogge e temporali anche di forte intensità: attenzione particolare a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Lucania, Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna, dove potranno manifestarsi nubifragi di particolare intensità con picchi locali anche di oltre 100-150 millimetri. Saranno dunque possibili locali criticità idrogeologiche, allagamenti lampo, danni e disagi".

Attesi anche venti anche molto forti. "Prima scirocco e libeccio, poi di ponente e maestrale, che spazzeranno gran parte della nostra penisola - prosegue Ferrara -. Sul versante tirrenico, così come sulle Isole Maggiori, sul Ligure e sull’alto Adriatico possibili raffiche anche di oltre 90-100km/h; tempeste di vento spazzeranno inoltre l’Appennino. Possibili violente mareggiate sulle coste esposte, con onde anche di oltre 6-8 metri su Tirreno, Mare e Canale di Sardegna; da segnalare la possibilità anche di marea eccezionale sulla laguna veneta, fino a 150cm a Venezia e Chioggia. Non si escludono danni, disagi e difficoltà nei collegamenti con le isole minori”

Arriva la neve a bassa quota

E l'Italia sarà imbiancata anche dalla neve. I fiocchi cadranno abbondanti in montagna. "Sulle Alpi neve dagli 800-1200 metri - dice Ferrara - ma a tratti anche più in basso su Dolomiti, Val d’Adige, al mattino possibile neve fino a quote di alta collina tra Langhe piemontesi, Cuneese ed entroterra savonese. Sulle Alpi orientali previste le nevicate più abbondanti: fino a 20-40 centimetri dai 1200-1400 metri, anche oltre mezzo metro dai 1600 metri e oltre un metro dai 1800-2000 metri di quota. Nevicate anche sull’Appennino, dai 1300-1600 metri su quello centrale, a tratti anche sotto i 1000-1200 metri su quello tosco emiliano entro fine giornata; quota neve più elevata invece sull’Appennino meridionale".