"Estate ad aprile", weekend di caldo anomalo: le previsioni per sabato 6 e domenica 7

Il calendario dice "aprile", ma le temperature che ci attendono sabato 6 domenica 7 saranno decisamente estive. Le previsioni meteo sono all'insegna di un'unica parola: caldo. Colpa dell'anticiclone africano che spinge in alto le temperature anche se con cieli a tratti offuscati da nubi alte di passaggio.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, al Nord sono attesi anche addensamenti irregolari di tipo medio-basso, in particolare a ridosso delle Prealpi e sul Nordovest, per accumulo di umidità nei bassi strati. Non si esclude qualche banco di nebbia tra notte e primo mattino su Valpadana e valli del Centro.

Caldo anomalo con picchi di oltre 28 gradi

Gli esperti spiegano che sull'Italia arriverà una d'aria eccezionalmente calda per il periodo proveniente dal Nord Africa. A circa 1500 metri di quota infatti la temperatura dell'aria sarà sopra media anche di 10-14°C su gran parte d'Italia (qualcosa in meno all'estremo Sud), con punte addirittura di 15-17°C sopra media sulle Alpi.

Attese "forti anomalie sulle Alpi, ma anche sull'Appennino: lo zero termico potrà infatti raggiungere i 4000 metri di quota domenica, 4200/4400 metri sull'Appennino centrale, come in piena estate, mentre diverse località a 1300-1500m potranno registrare picchi pomeridiani di 16-18°C". Questo rende elevato il rischio valanghe sulle Alpi, dove in quota sono presenti ingenti accumuli nevosi per via delle abbondanti precipitazioni dell'ultimo periodo.

Per quanto riguarda la pianura, domenica sarà la giornata più calda e si potranno raggiungere massime di 23/26°C sulla Pianura Padana, 24/27°C sulle regioni centrali, 26/28°C al Sud con picchi superiori non esclusi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Tra le città più calde ritroveremo Firenze (a fronte di una media di circa 18°C), Foggia e Matera con picchi di 27/28°C, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°C, Catania con 25°C. Ma il clima sarà piuttosto caldo anche altrove, con punte di 23/25°C a Roma (a fronte di una media di circa 18°C), 24/25°C a Bologna, Verona e Milano (a fronte di una media di circa 17°c). Se 24/26°C non vi sembrano troppi, ricordiamo che in questo periodo le massime medie si dovrebbero assestare sui 17-19°C su gran parte del Centronord (prendendo ad esempio in considerazione Milano e Roma).