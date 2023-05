Ancora pioggia e raffiche di vento: le regioni con allerta rossa e arancione

Tregua lontana per il maltempo che da giorni si è abbattuto sull'Italia. Le prossime due giornate saranno ancora caratterizzate da una forte instabilità e gli ombrelli ancora a portata di mano in larga parte del Paese.

Anche nella giornata di domani 3 maggio, temporali imperverseranno da Nord a Sud, accompagnati da vento e temperature in discesa. Ma il maltempo ha le ore contate: da giovedì 4 maggio infatti il sole tornerà a splendere su tutto il Paese portando caldo e un termometro con punte quasi estive. Weekend dai toni tardo primaverili salvo temporali su Alpi e Prealpi.

Nella giornata di domani, mercoledì 3 maggio, si avrà un miglioramento al Nord Italia, dove il sole sarà prevalente, mentre il maltempo continuerà a colpire diffusamente il medio e basso Adriatico, il resto del Sud e localmente anche il Lazio. La Protezione civile ha per questo diramato l'allerta rossa su gran parte dell’Emilia-Romagna e allerta arancione sulla Sicilia, dove anche domani prosegue l'ondata di maltempo. Bollino giallo invece per le condizioni climatiche sulle Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria e su parte del Lazio meridionale.

??#allertaROSSA oggi e domani in Emilia-Romagna

??#allertaARANCIONE mercoledì #3maggio in 2 Regioni e #allertaGIALLA in 10 Regioni

?Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio