Fino a quando durerà questo freddo invernale

Il vento sta causando danni in varie regioni, tra alberi caduti e diversi blackout. Da oggi una massa d'aria fredda proveniente dalla Svezia provocherà una diminuzione delle temperature anche di 15°. L'anticipo d'estate dello scorso weekend, con sole e caldo fuori stagione, è già un ricordo.

Il maltempo in queste ore si sta spostando verso Sud e arriverà anche su Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise: è qui che la Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo gialla, oltre che per una parte dell'Emilia-Romagna.

Calo delle temperature molto netto

Il calo delle temperature durerà per giorni e torna la neve su Alpi e Appennini anche a quote relativamente basse, attorno ai 1000 metri. La situazione rimarrà instabile anche in avvio di weekend, in particolare al Centro-Sud. Farà molto freddo soprattutto nelle ore notturne.

Ecco le previsioni dei prossimi giorni secondo gli esperti di 3bmeteo.com: è un balzo indietro, termicamente, a valori da fine febbraio-inizio marzo. Temperature invernali, dunque. E non pare essere una fase di breve durata, sicuramente si protrarrà fino al weekend: "Ma gli indizi sono per una fine mese sotto media climatica e un mese di maggio che potrebbe iniziare sotto tono".

Le previsioni

Nella giornata di mercoledì il fronte freddo continuerà la sua marcia verso sudest portando instabilità al Centro e al Sud. Attesi rovesci e temporali intermittenti con possibili grandinate e neve in Appennino a quote medie. Il Nord a parte le Alpi confinali sarà in condizioni più asciutte con fenomeni isolati. Le temperature diminuiranno.

Giovedì 18 aprile si assisterà al passaggio di un nuovo fronte associato a un secondo impulso freddo. Prevista instabilità diffusa sulla Penisola con una maggiore interessamento dei settori orientali. Attesi ancora rovesci e temporali con grandinate non escluse e neve in Appennino anche sotto ai 1000/1200 m. Le temperature scenderanno ancora qualche punto per portarsi diffusamente sotto media. Venti ancora forti.

Venerdì 19 aprile la formazione di un piccolo vortice di bassa pressione sul Tirreno centrale riacutizzerà l'instabilità sulle regioni centro meridionali portando rovesci e temporali localmente intensi e neve in Appennino. Il Nord dovrebbe restare più protetto dall'alta pressione e dunque in condizioni abbastanza soleggiate. Le temperature potrebbero far registrare un'ulteriore diminuzione al Sud restando di molto sotto media.

Anche nel weekend il tempo dovrebbe essere caratterizzato da rovesci e temporali intermittenti su molte regioni, ma previsioni affidabili ci saranno solo nei prossimi giorni.