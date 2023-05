Maltempo senza tregua: ci saranno altri 10 giorni di piogge e temporali

L'estate sembra ancora lontanissima, ma anche la primavera stenta a decollare. Dopo una prima decade di maggio caratterizzata da diverse perturbazioni, anche la seconda parte del mese sarà all'insegna dell'instabilità e delle precipitazioni. Infatti, almeno per i prossimi dieci giorni, dovremo fare ancora i conti con pioggia, temporali e temperature sotto la media stagionale.

Maltempo, dieci giorni di piogge e temporali

Una condizione confermata anche da Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com: "La prima decade di maggio si è dimostrata particolarmente instabile se non perturbata sull'Italia, a causa della reiterata discesa di perturbazioni ora dal Nord Europa, ora dall'Atlantico, ne avremo ancora per diverso tempo: almeno fino al 20 maggio infatti il Mediterraneo centrale e l'Italia saranno infatti preda di nuove perturbazioni e vortici ciclonici a ripetizione, con la complicità della totale latitanza delle alte pressioni". In parole povere, avremo a che fare ancora numerose piogge e temporali su gran parte del Paese, talora anche di forte intensità: "Questo non significa che pioverà ovunque ininterrottamente da mattina a sera - precisa l'esperto - ma che dovremo mettere in conto quasi quotidianamente l'acquazzone o il temporale improvviso, che potrà arrivare tra un'occhiata di sole e l'altra. I fenomeni potranno risultare localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine".

Con i temporali in agguato, anche le temperature rimarranno tutt'altro che calde, come sottolineato da Ferrara: "Di conseguenza non farà mai particolarmente caldo, anzi le temperature potranno risultare spesso sotto le medie del periodo, in particolare al Centro-Nord. Le temperature massime infatti non dovrebbero quasi mai superare i 20-23°C, con qualche punta superiore giusto su Sicilia e Sardegna. In diversi casi i valori diurni potranno persino far fatica a raggiungere i 19-20°C, specie nelle aree più piovose. Sulle Alpi potrà inoltre tornare a nevicare alle alte quote ma con qualche sorpresa non esclusa fin sotto i 2000 metri".

Meteo, le previsioni per il weekend

Correnti fresche e instabilità determineranno un fine settimana di maltempo su gran parte dell'Italia. Fenomeni temporaleschi anche intensi e accompagnati da grandine, che andranno a interessare soprattutto le regioni del Centronord. Nella giornata di oggi, venerdì 12 maggio, i rovesci più intensi dovrebbero coinvolgere il Levante Ligure e le regioni di Nordest, con pioggia e grandine su Piemonte orientale, alta Lombardia, Emilia orientale e Romagna. Al Sud variabilità su Sicilia, alta Campania, Molise e alta Puglia con qualche rovescio o locale temporale nel pomeriggio. Sabato 13 maggio il maltempo continuerà a colpire il Nord Italia, con i temporali che inizieranno ad affacciarsi anche sulle zone centrali. Spiccata variabilità al Sud, dove sono attesi sporadici temporali anche in Puglia e in Sicilia. La giornata di domenica 14 maggio sarà ancora instabile e sulle regioni centrali e su quelle di Nordest, al pomeriggio anche sulle Alpi in genere, con piogge e rovesci intermittenti. La pioggia arriverà più decisa anche nel Nord della Sicilia, in Campania e in alta Puglia, con le temperature che, dopo diversi giorni di calo, al Sud torneranno finalmente a salire.