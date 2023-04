Il maltempo "rovina" weekend e 25 aprile

Un vortice freddo proveniente dal Nord Europa si sta avvicinando spedito verso l'Italia: il suo passaggio determinerà il meteo dei prossimi giorni, portando pioggia e temporali in diverse regioni. Già a partire da domani, domenica 23 aprile, un fronte perturbato porterà le prime precipitazioni sullo Stivale, con i fenomeni più intensi che sono previsti nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 aprile. Una brutta notizia che potrebbe rovinare i piani di chi aveva previsto qualche giorno di vacanza.

Meteo, le previsioni per weekend e 25 aprile

La giornata di domenica 23 aprile sarà caratterizzata da nuvolosità con scarsi fenomeni su Alpi/Prealpi e Liguria, con i temporali che diventeranno più intensi nel pomeriggio. Il vero maltempo, come spiegano gli esperti di 3bmeteo, dovrebbe arrivare nella notte: "In nottata forti temporali potranno interessare la Liguria, il Piemonte orientale, la Lombardia e il Triveneto. Centro, nubi medio alte in transito con cieli anche temporaneamente nuvolosi ma senza fenomeni e con ampi spazi soleggiati al seguito. Possibile qualche breve e isolato piovasco diurno lungo i rilievi al Sud".

La giornata di lunedì 24 aprile partirà con gli ultimi temporali tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, localmente forti e con grandine ma in rapida dissoluzione sulla Lombardia e l'Emilia occidentale. Rovesci fin dal mattino anche in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, mentre il Sud sarà caratterizzato da una nuvolosità irregolare su Campania, Molise, Puglia e Basilicata con qualche fugace pioggia e qualche isolato temporale lungo la dorsale. Temperature in calo soprattutto al Nord e al Centro, in attesa della giornata di martedì 25 aprile, con temporali e grandinate in quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Piemonte, Liguria centro occidentale, Lombardia occidentale. Tempo instabile anche su Marche, Toscana, Lazio, e Abruzzo, mentre al Sud le precipitazioni saranno scarse o assenti, con qualche temporale in transito soltanto nelle ore notturne.