Ribaltone meteo: dove tornano pioggia e temporali

La primavera va in pausa. Dopo l'assaggio di clima estivo delle scorse settimane, l'Italia sta per entrare in una nuova fase diametralmente opposta, con il maltempo che tornerà a essere protagonista, prima sulle regioni settentrionali e poi sul resto dello Stivale. Un'evoluzione che dovrebbe partire già oggi, martedì 16 aprile, per poi proseguire nei giorni successivi, almeno fino al weekend. Oltre a un evidente calo termico, la nuova perturbazione porterà fenomeni anche intensi, con rovesci, temporali, grandinate e anche nevicate che cadranno a quote relativamente basse considerato il periodo.

Meteo, torna il maltempo: le previsioni

Cosa succederà nei prossimi giorni? Secondo gli esperti di 3bmeteo, l'arrivo dell'aria fredda si manifesterà prima sul Nord Italia, con temporali nei settori alpini. L'ondata si estenderà poi su tutto il settentrione: "Friuli, Veneto, Emilia Romagna in prima linea con rovesci e temporali che potranno essere anche forti e accompagnati da grandinate ma seppur in forma isolata rovesci e qualche temporale potranno manifestarsi anche tra Lombardia, basso Piemonte e Liguria". Instabilità anche su Toscana, Umbria e Marche, mentre per quanto riguarda il Sud, attraversato da una depressione afro mediterranea, sono previsti temporali soprattutto tra Sicilia, Calabria e Salento.

Il fronte freddo continuerà la sua marcia nella giornata di domani, mercoledì 17 aprile, portando instabilità al Centro e al Sud: "Attesi rovesci e temporali intermittenti con possibili grandinate e neve in Appennino a quote medie - spiegano gli esperti -. Il Nord a parte le Alpi confinali sarà in condizioni più asciutte con fenomeni solo isolati". Temperature ancora in calo, con le condizioni che andranno a peggiorare giovedì 18 aprile, giornata contraddistinta da una diffusa instabilità, soprattutto sui settori orientali. Ancora rovesci e temporali su gran parte dello Stivale, con qualche grandinata e neve sugli Appennini, anche sotto i 1.000-2.000 metri. A partire da venerdì 19 aprile il maltempo si concentrerà sulle regioni centro meridionali, con fenomeni anche intensi e rovesci improvvisi. Temperature in calo al Sud, mentre al Nord si vedranno i primi segnali di miglioramento, con condizioni soleggiate e precipitazioni scarse.