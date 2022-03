"La Russia ha chiesto alla Cina anche i pasti per i soldati"

Si continua a discutere dei rapporti tra Pechino e Mosca nel quadro della guerra in Ucraina, dopo l'incontro di lunedì a Roma tra il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il responsabile della politica estera del partito comunista cinese Yang Jiechi. Oggi la Cnn scrive che la Russia avrebbe richiesto alla Cina non solo assistenza militare, ma anche cibo per le sue truppe sotto forma di pasti preconfezionati. Una mossa che solleva dubbi sulla reale preparazione dell'esercito russo per l'invasione.

Non solo, perché secondo Bloomberg gli Stati Uniti già a fine febbraio hanno avvertito l'Europa che la Russia aveva chiesto droni armati alla Cina. Da Pechino, finora, nessuna risposta a queste nuove indiscrezioni. Nell'incontro di ieri a Roma, Yang ha invitato alla "massima moderazione" nella gestione della crisi in Ucraina, sottolineando l'importanza di proteggere i civili e di prevenire una crisi umanitaria su larga scala. Per affrontare la crisi, ha aggiunto Yang citato dall'agenzia Xinhua, "bisogna andare all'origine del problema e rispondere alle legittime preoccupazioni di tutte le parti". Poi un avvertimento: gli Stati Uniti non diffondano "false informazioni per distorcere o screditare la posizione della Cina".

Secondo il network statale Cctv, il responsabile della politica estera del partito comunista cinese ha anche affermato che Usa e Cina hanno raggiunto un consenso per "migliorare la comprensione reciproca, gestire le divergenze, espandere il consenso e rafforzare la cooperazione".