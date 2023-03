Schlein all'attacco: chiede dimissioni di Piantedosi dopo "dichiarazioni indegne"

"Indegne, disumane e inaccettabili" le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il naufragio di Cutro secondo la neo segretaria del Pd, Elly Schlein. "Dichiarazioni che hanno trasformato le vittime in colpevoli", per questo la Schlein chiede le dimissioni del ministro e una "profonda riflessione da parte di Giorgia Meloni, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti". Sul naufragio di Cutro la Schlein vorrebbe sapere "perché non c’è stato un intervento della guardia costiera? Sono passate 7 ore dalla prima segnalazione, che poi forse non era nemmeno la prima. Due tentativi della guardia di finanza per cercarli, ma alla fine sono tornati indietro".

Schlein a Piantedosi: si dimetta

La segretaria del Pd, come promesso, va subito all’attacco del governo Meloni, su un tema a lei caro quello dei migranti. Dopo l’intervento del ministro dell’Interno in Commissione Affari Costituzionali alla Camera per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero, la segretaria del Pd ha tuonato: "Io le chiedo: chi è lei per decidere cosa giustifica o meno la disperazione? Quale alternativa reale hanno le persone che fuggono in cerca di protezione, oltre a quella tra morire di torture e morire in mare? Cose che lei dall'alto dei suoi privilegi non ha vissuto neanche da lontano". Poi incalza, "all’Europa state facendo domande sbagliate: dovreste smettere di criminalizzare le ong e chiedere una missione europea. Dovreste chiedere la riforma di Dublino, un sistema di redistribuzione obbligatorio dei migranti, l’avevamo ottenuta nel 2017. Credo che sia una battaglia che il governo debba assolutamente riprendere".

L'intervento della Schlein termina con le preoccupazioni per i migranti minori (ne sono morti 15 tra le 67 vittime di Cutro) e per i fatti di Firenze, che devono essere chiamati per quelli che sono: "Un’aggressione di tipo squadrista", ha dichiarato sottolineando che il ministro dell'Istruzione Valditara ha sottovalutato la questione.

Governo al lavoro per nuove norme sull’immigrazione

Contrasto al terrorismo e ai reati, lotta alle mafie, ma soprattutto emergenza migranti. Questi i principali temi toccati dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in Commissione Affari Costituzionali alla Camera per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero, anticipando che il governo è al lavoro per varare nuove norme sull’immigrazione. Sul naufragio di Cutro ha dichiarato: "Frontex non aveva segnalato il pericolo".

Dal 22 ottobre scorso al 27 febbraio gli apparati dello Stato hanno gestito 453 eventi Sar, soccorrendo 27.457 persone, ha precisato il ministro soffermandosi poi a parlare del naufragio di Cutro. Piantedosi ha spiegato che "l'assetto aereo Frontex, che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia, non aveva segnalato una situazione di pericolo o distress a bordo, evidenziando la presenza di una persona sopra coperta e altre sottocoperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Poi c'è stato un peggioramento delle condizioni meteo".