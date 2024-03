Arriva lo psicologo di famiglia, la beffa dei paracaduti a Gaza, Cesare morto lavorando a 79 anni, torna il forte maltempo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 6 marzo 2024.

PSICOLOGO DI FAMIGLIA. In arrivo lo psicologo di famiglia, una figura in più oltre a medici di base e pediatri. Il ministero della Salute ha dato l'ok al testo della Camera. Sono almeno 5 milioni gli italiani che rinunciano perché non possono permetterselo. Ce ne sarà uno ogni 4 o 7 medici di base, almeno nei piani: per assumerne 5-6 mila non basteranno certo i 25-30 milioni stanziati dal ministro Schillaci. Il contributo delle Regioni sarà fondamentale. Non si potranno utilizzare psicologi dipendenti di Asl e ospedali, già sovraccarichi. Come funziona? L'assistenza psicologica si attiverà se il medico di base ne farà richiesta oppure se l'assistito lo chiederà. Le 400 mila richieste arrivate per ottenere il bonus psicologo (uno su dieci lo ha ottenuto) dimostrano che l'esigenza è concretissima. Si stima che siano almeno 9 milioni gli italiani con problemi mentali e comportamentali. Solo 777mila quelli seguiti.

ABORTI DIFFICILI. La Francia che inserisce nella costituzione il diritto di abortire fa tornare d'attualità anche in Italia l'argomento. Nonostante sia passato quasi mezzo secolo dall'approvazione della legge 194, abortire è spesso una missione ai limiti dell'impossibile nella Penisola. Sono obiettori di coscienza il 63,4% dei ginecologi, il 40,5% degli anestesisti e il 32,8% del personale non medico. In 22 ospedali la percentuale di obiettori tra il personale sanitario è del 100%. Se il diritto viene garantito, è grazie al buon cuore dei pochi che lavorano con orari folli in un clima sempre più ostile.

ANZIANI MORTI SUL LAVORO. La strage quotidiana sul lavoro continua. Un anziano capocantiere, Cesare Dibitetto, ha perso la vita ieri in Puglia precipitando nel vano ascensore di un palazzo in corso di ristrutturazione a Terlizzi. Un volo di 10 metri. Aveva 79 anni. I sindacati: "Amarezza e incredulità nel vedere lavorare in uno dei luoghi più a rischio una persona così avanti con l'età, da anni avrebbe dovuto godersi la pensione".

ABRUZZO IN BILICO. Il centrodestra è tranquillo per le elezioni in Abruzzo di domenica. Il presidente in carica Marsilio è in vantaggio. Ma c'è un'altissima percentuale di indecisi. Conta molto la forza delle liste, alle regionali. E se la rimonta di D'Amico (centrosinistra) è comunque possibile, la destra ha liste più forti e radicate. Il clima dopo la Sardegna è cambiato e la scelta comunicativa di Pd e M5s di attaccare Marsilio sul suo pendolarismo Roma-L'Aquila (il presidente di Regione vive nel Lazio) sta facendo breccia, assicurano i beninformati. Perdere sarebbe uno smacco per Meloni, che qui è stata eletta alle scorse politiche. Ci sono piccoli segnali che qualcosa non va. La premier, ad esempio, ricorda che fin qui mai nessun governatore in Abruzzo è stato rieletto: qualcuno l'ha visto come un mettere le mani avanti.

TRUMP E BIDEN. Trump e Biden dominano il Super Tuesday, la giornata più importante di primarie nell'anno delle elezioni presidenziali. "The Donald" vince quasi ovunque, ma sono dettagli. Non ci sono rivali veri e propri, si guarda già a novembre. I sondaggi sono impietosi con l'inquilino della Casa Bianca, dato per perdente - e non di poco - in sette stati in bilico su sette. Scendono quindi in campo i big come Clinton (Bill) e Obama per far cambiare rotta alla campagna. Non sarà facile.

BEFFA AIUTI A GAZA. Acqua, cibo e medicinali paracadutati su Gaza da Usa e Giordania, Ma i pacchi lanciati nelle scorse ore sono, in parte, atterrati non in Palesina ma sulla spiaggia di Zikim, sul lato israeliano del confine. Beffa atroce per le migliaia di persone che si erano radunate. Ai lanci delle prossime settimane vorrebbe partecipare anche l’Italia, secondo quanto annunciato da Crosetto: il meccanismo è ancora allo studio. Si lavora anche all'iniziativa internazionale "Maritime Aid to Gaza", l'apertura di un corridoio marittimo per gli aiuti. Ma il governo italiano non sblocca i fondi per l'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, sotto accusa per il presunto coinvolgimento di dodici funzionari nella strage del 7 ottobre: Unrwa è la spina dorsale del sistema di assistenza.

TORNA IL MALTEMPO. Il maltempo non dà tregua al nostro Paese. Una nuova perturbazione - proveniente dalla Francia - da oggi porterà precipitazioni intense, venti forti e neve su buona parte del centro-nord. Oggi allerta in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Il maltempo da domani si sposterà sulle regioni meridionali. Venerdì l'unica giornata "buona", senza pioggia. Poi Il weekend si annuncia ancora una volta difficile per l'arrivo di due perturbazioni in serie, quasi "gemelle", una più intensa dell'altra.

Vi segnalo inoltre, in breve:

SCONTRO LEGA. Resa dei conti nella Lega. Rischia l'espulsione l'eurodeputato Gianantonio Da Re, per tutti Toni, un istituzione nel Carroccio da 40 anni. Si è spinto a dare a Salvini del "cretino", è la voce della base che non capisce la svolta sovranista e l'ipotesi di candidare il generale Roberto Vannacci.

VIP E POLITICI SPIATI. "Penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche sui cittadini, comuni e non, a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa", dice Meloni. La pensano come lei in tanti anche nel centrosinistra. Il caso del "dossieraggio" a opera della procura nazionale antimafia (qui una sintesi) farà discutere a lungo.

NO GREEN PASS. L'Italia non aderirà al Green pass globale dell'Organizzazione mondiale della sanità per condividere i dati sulla certificazione vaccinale a livello internazionale, nato da un accordo tra Oms e Unione europea.

NUOVO 730. Novità sulla dichiarazione dei redditi, con la precompilata "semplificata". Una procedura guidata online, simile a un questionario, aiuterà il contribuente a integrare le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate. Dal 30 aprile si potrà entrare nell'area web riservata con il proprio Spid o Cie e rispondere alle domande dell'Agenzia su spese mediche, detrazioni o deduzioni. Diventa tutto automatico.

PER NAVALNY. Prosegue l'omaggio dei russi alla memoria di Aleksej Navalny. La repressione delle autorità fa scattare i primi cinque fermi a Mosca, resi possibili grazie ai sofisticati strumenti di riconoscimento facciale in dotazione alla capitale e alle telecamere aggiuntive installate vicino alla chiesa e al cimitero. Potrebbe essere l'inizio di un'ondata di arresti.

LAZIO, PECCATO. Ciro Immobile al minuto 37 si è divorato un gol sullo 0-0 che resterà negli incubi dei tifosi biancocelesti per anni, poi la Lazio è crollata a Monaco di Baviera contro il Bayern (3-0) ed è stata eliminata dalla Champions League.