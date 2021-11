Italia, si ferma anche Chiellini: formazione in emergenza per Mancini

In piena emergenza. Così si presenterà l'Italia di Roberto Mancini alla sfida contro la Svizzera, decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2022. Gli azzurri, al momento in testa al girone a pari merito con gli elvetici a quota 14 punti, dovranno fare a meno non solo di Verratti, Immobile, Pellegrini e Zaniolo, ma anche di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus è infatti alle prese con un problema agli adduttori che lo costringerà a saltare sia la sfida contro la formazione di Yakin sia quella successiva sul campo dell'Irlanda del Nord. Per Mancini, dopo quelle nei settori di centrocampo ed attacco, si apre quindi una falla anche nel reparto difensivo.

Italia, la probabile formazione contro la Svizzera: le scelte di Mancini

Il sostituto di Chiellini, con ogni probabilità sarà Acerbi (preferito a Bastoni), che andrà a comporre la coppia centrale con Bonucci. Pochi dubbi per quanto riguarda i terzini, che dovrebbero essere il napoletano Di Lorenzo (a destra) ed il giocatore del Lione Emerson Palmieri (a sinistra). Il vuoto in mezzo al campo lasciato dall'assenza di Verratti verrà colmato con ogni probabilità dallo juventino Locatelli, che andrà ad affiancare gli inamovibili Jorginho e Barella. Il grande rebus, invece, è in attacco, dove sono certi del posto Chiesa e Insigne. Al posto di Immobile, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema al polpaccio, potrebbe infatti esserci uno tra Belotti e Raspadori, ma restano vive le candidature come falso nueve di Insigne e Bernardeschi. Tutte soluzioni che Mancini valuterà con attenzione, sciogliendo i propri dubbi soltanto a ridosso della gara.