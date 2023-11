Una sfida tutta da vivere, quella in programma domenica 26 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da cinque vittorie consecutive e al momento al secondo posto della classifica, ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, prima a +2 sulla Vecchia Signora. Un match scudetto quindi, con entrambe le formazioni che andranno a caccia dei tre punti. I bianconeri, in particolare, sognano la vittoria per operare il sorpasso sui rivali.

Juventus-Inter, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro l'Inter, dovrà fare a meno di Weah, il cui rientro in campo è previsto per inizio dicembre, e Danilo, ancora ai box per un problema muscolare. Ancora in dubbio Locatelli, reduce da un problema al costato: se l'ex Sassuolo non dovesse farcela, in mezzo al campo ci sarà spazio per Miretti con Rabiot e McKennie in mezzo al campo. Sulle corsie esterne Cambiaso e Kostic, mentre in attacco Kean è in vantaggio su Vlahovic per comporre il tandem d'attacco con Chiesa. In difesa il terzetto formato da Gatti, Bremer e Rugani.

Juventus-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, sarà privo di Bastoni oltre che di Pavard. Difesa quindi praticamente obbligata, con Darmian e Acerbi come braccetti e De Vrij in mezzo. A centrocampo Mkhitaryan ha vinto il ballottaggio con Frattesi: sarà quindi lui a completare la linea mediana con Calhanoglu e Barella. Sulle corsie esterne Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, mentre in attacco il solito tandem formato da Lautaro e Thuram.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Juventus-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Inter, in programma domenica 26 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 13esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.