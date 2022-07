Juventus, come giocherà nella stagione 2022/2023: la probabile formazione

Tornare sul tetto d'Italia. Questo l'obiettivo della Juventus per la stagione 2022/2023, con i bianconeri che, dopo due deludenti quarti posti consecutivi, andranno alla ricerca del riscatto. Per farlo i bianconeri si sono mossi con decisione sul mercato, piazzando i colpi Angel Di Maria, Gleison Bremer e Paul Pogba. Quest'ultimo, tuttavia, rischia di dover saltare tutta la prima parte di stagione a causa di un problema al ginocchio destro, rivelatosi più grave del previsto.

La Vecchia Signora, in ogni caso, si presenterà ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie A come una delle grandi favorite per la conquista del titolo. Avversarie principali, almeno sulla carta, il Milan campione d'Italia in carica, l'Inter di Simone Inzaghi, che potrà contare sul ritorno di Romelu Lukaku, e la Roma di José Mourinho, che, nei giorni scorsi, ha piazzato il colpo Paulo Dybala. Qualche incognita in più, invece, sul Napoli, che in estate ha visto partire i pezzi da novanta Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

Juventus, le scelte di Allegri per la stagione 2022/2023

Massimiliano Allegri, per la nuova stagione, dovrebbe affidarsi principalmente a due moduli: il 4-3-3 ed il 4-2-3-1. Il portiere titolare sarà ancora Szczesny, protetto dalla linea difensiva formata da Cuadrado (o Danilo), Bonucci, Bremer e Alex Sandro (ma attenzione, perché il brasiliano potrebbe anche essere ceduto prima della fine della sessione estiva di calciomercato). In caso di centrocampo a 3, con Pogba out, toccherebbe a Zakaria e Rabiot affiancare il regista Locatelli, con il tridente offensivo formato da Di Maria, Vlahovic e, quando sarà pronto al rientro, Chiesa. In caso di 4-2-3-1, invece, uno tra Rabiot e Zakaria potrebbe essere escluso in favore di Danilo, che andrebbe a coprire il ruolo di terzino destro con Cuadrado alzato sulla linea dei trequartista. Qualcosa, comunque, potrebbe ancora cambiare, visto che la Juventus continua ad essere attiva sul mercato: imminente, in questo senso, sembra l'arrivo di Paredes, che andrebbe ovviamente a trovare spazio nella formazione tipo di Massimiliano Allegri.

Juventus, la probabile formazione nella stagione 2022/2023

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri (alternativa 4-2-3-1: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Di Maria, Chiesa; Vlahovic).