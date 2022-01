Juventus-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Rialzare la testa dopo la beffa di Supercoppa contro l'Inter, con i nerazzurri che si sono imposti allo scadere del secondo tempo supplementare con una rete di Sanchez quando i rigori sembravano ormai ad un passo. Questo l'obiettivo della Juventus, che sabato 15 gennaio, alle 20.45, ospiterà all'Allianz Stadium l'Udinese nella gara valevole per la 22esima giornata di Serie A. I bianconeri, in campionato, sono reduci dal blitz sul campo della Roma e vogliono andare a caccia di un'altra vittoria per rimanere in scia del quarto posto dell'Atalanta, attualmente distante tre lunghezze. L'Udinese, invece, cerca il riscatto dopo il pesante 2-6 incassato tra le mura amiche proprio contro i bergamaschi.

Juventus-Udinese, le scelte di Allegri

Allegri, per la partita contro l'Udinese, dovrà fare a meno di Chiesa, per il quale la stagione è già finita dopo la lesione del legamento crociato anteriore riportata nel corso della gara con la Roma, e di Ramsey, positivo al Covid. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con McKennie, Dybala e Bernardeschi ad agire alle spalle dell'unica punta Morata. In mezzo al campo certo del posto Locatelli, con l'altra maglia contesa da Arthur, Bentancur e Rabiot. In difesa torneranno dal primo minuto Bonucci, De Ligt e Cuadrado, mentre a sinistra è ballottaggio a tre tra Alex Sandro, De Sciglio e Pellegrini. In porta torna Szczesny.

Juventus-Udinese, le scelte di Cioffi

Ancora in emergenza Cioffi, che attende l'esito dei tamponi per avere un quadro più chiaro sui giocatori a disposizione. Out sicuramente Becao, che dovrà scontare un turno di squalifica. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, con Deulofeu e Pussetto alle spalle di Beto in attacco. Linea di centrocampo formata da Soppy, Walace, Udogie e Molina, in difesa, a protezione del portiere Padelli, Perez, Codutti e Nuytinck.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Locatelli; McKennie, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri

Udinese (3-4-2-1): Padelli; Perez, Codutti, Nuytinck; Soppy, Walace, Udogie, Molina; Pussetto, Deulofeu; Beto. All. Cioffi

Juventus-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport 4K (canale 213). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.