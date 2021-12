Real Madrid-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del primo posto. L'Inter, già certa della qualificazione agli ottavi di finale e reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali conquistata sul campo della Roma, cercherà il sorpasso sul Real Madrid nell'ultima giornata del girone D di Champions League (fischio d'inizio alle 21 di martedì 7 dicembre al Bernabeu). I blancos, al momento, occupano la vetta con i loro 12 punti, due in più dei nerazzurri che, per scavalcare gli spagnoli, hanno quindi bisogno della vittoria. Un'impresa non certo semplice, ma neanche impossibile: la formazione di Simone Inzaghi, già nella gara di andata, poi terminata sul punteggio di 1-0 in favore dei madrileni, dimostrarono di potersela giocare alla pari con gli uomini di Ancelotti, cedendo solamente nel finale al termine di una gara per lunghi tratti giocata meglio degli avversari.

Real Madrid-Inter, le scelte di Ancelotti

Ancelotti, per la gara contro l'Inter, dovrà fare a meno degli infortunati Kroos, Ceballos, Bale e Marcelo. Modulo di partenza sarà il 4-3-3, con Jovic che potrebbe essere preferito a Benzema al centro dell'attacco. A fianco del serbo Asensio e Vinicius, soltanto panchina per Hazard. In mezzo al campo potrebbe riposare Modric, con il terzetto titolare formato da Valverde, Casemiro ed Isco. In difesa coppia centrale formata da Militao ed Alaba, con Carvajal a destra e Mendy a sinistra. In porta Courtois.

Real Madrid-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la trasferta in terra spagnola, dovrà fare a meno di Darmian, Ranocchia e Correa. Nel 3-5-2 nerazzurro spazio per Lautaro Martinez in attacco al fianco di Dzeko, mentre la linea di centrocampo dovrebbe essere formata da Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (in vantaggio su Vidal) e Perisic. In difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto De Vrji, che ha recuperato dall'infortunio che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane, insieme a Skriniar e Bastoni. Tra i pali Handanovic.

Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Casemiro, Isco; Asensio, Jovic, Vinicius. All. Ancelotti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Real Madrid-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Real Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Il match sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. La garà potrà essere seguita anche su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League.