13ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A. Un turno che si preannuncia ricco di emozioni, visto che si disputeranno i big match Inter-Napoli (domenica 21 novembre alle 18), Fiorentina-Milan (sabato 20 alle 20.45) e Lazio-Juventus (sabato 20 alle 18). A completare il programma della tredicesima giornata Atalanta-Spezia, Sassuolo-Cagliari, Salernitana-Sampdoria, Bologna-Venezia, Genoa-Roma, Verona-Empoli e Sampdoria-Verona. Un turno in cui le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.

Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 13ª giornata

La vittoria della Fiorentina contro il Milan

Il Milan è fin qui imbattuto in campionato e guida la classifica insieme al Napoli grazie ai 32 punti conquistati nelle prime dodici giornate. Quella del Franchi si preannuncia però sfida ostica, con i viola che, sotto la guida di Vincenzo Italiano, si sono resi spesso protagonisti di ottime prove. Con la spinta della tifoseria dalla propria parte la Fiorentina, che in avanti può contare su un Vlahovic sempre pronto a pungere, potrebbe interrompere la marcia del Diavolo.

La caduta della Roma a Genova

Momento difficile per la Roma, reduce in campionato dai ko contro Milan e Venezia che hanno ridimensionato le aspirazioni dei giallorossi. Quella di Mourinho, nelle ultime settimane, è sembrata una squadra in difficoltà ed i liguri, sulla cui panchina farà il proprio esordio Shevchenko, subentrato al posto dell'esonerato Ballardini, potrebbero approfittarne.

Il blitz del Cagliari a Reggio Emilia

Situazione disastrosa per il Cagliari, reduce da ben quattro sconfitte consecutive e costretto ad annaspare all'ultimo posto solitario della classifica. Quella sul campo del Sassuolo potrebbe essere una partita decisiva per la permanenza di Walter Mazzarri sulla panchina rossoblù, con il tecnico pronto al tutto per tutto pur di salvare il proprio posto e cercare di dare una svolta ad una stagione fin qui da incubo. Ed il non brillante momento di forma dei neroverdi, reduci dalle sconfitte con Empoli e Udinese, potrebbe dare una mano all'allenatore di San Vincenzo.