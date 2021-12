Napoli, Milan, Inter e Atalanta: chi sarà campione d'inverno? Il calendario a confronto

Quattro squadre in cinque punti. È un campionato più avvincente che mai quello di Serie A, con la corsa verso lo scudetto che, dopo quindici giornate, sembra non avere ancora un padrone. A guidare la classifica c'è il Napoli di Luciano Spalletti, che con i suoi 36 punti precede rispettivamente di una e due lunghezze Milan e Inter. Leggermente più indietro l'Atalanta, attualmente a 31 ma reduce da una striscia di ben quattro vittorie consecutive. E tutte e quattro le formazioni sperano di poter chiudere il girone di andata davanti alla concorrenza.

Lotta scudetto, il calendario del Napoli

Il Napoli, reduce dal pareggio in rimonta subito al Mapei Stadium contro il Sassuolo, è atteso dallo scontro diretto con l'Atalanta, in programma sabato 4 dicembre allo stadio Maradona. Gli azzurri, sempre di fronte al proprio pubblico, affronteranno poi l'Empoli prima di fare visita al Milan in una sfida dal sapore di spareggio. Il girone di andata dei partenopei, infine, si chiuderà con la gara interna contro lo Spezia.

Questo, nel dettaglio, il calendario del Napoli in campionato fino al termine del girone di andata:

sabato 4 dicembre: Napoli-Atalanta

domenica 12 dicembre: Napoli-Empoli

domenica 19 dicembre: Milan-Napoli

mercoledì 22 dicembre: Napoli-Spezia

Lotta scudetto, il calendario del Milan

Il Milan, che nell'ultimo turno ha travolto per 3-0 il Genoa, è atteso dal match interno con la Salernitana, a cui farà seguito la trasferta di Udine. Sarà quindi la volta dello scontro diretto con il Napoli, mentre l'ultimo impegno del girone di andata, per i rossoneri, sarà quello al Castellani di Empoli.

Questo, nel dettaglio, il calendario del Milan in campionato fino al termine del girone di andata:

sabato 4 dicembre: Milan-Salernitana

sabato 11 dicembre: Udinese-Milan

domenica 19 dicembre: Milan-Napoli

mercoledì 22 dicembre: Empoli-Milan

Lotta scudetto, il calendario dell'Inter

I nerazzurri, reduci dalle vittorie con Napoli, Venezia e Spezia, faranno visita alla Roma dell'ex Mourinho nella prossima giornata. La formazione di Simone Inzaghi affronterà poi di fronte al proprio pubblico il Cagliari prima di fare visita alla Salernitana. Il 2021 dell'Inter si chiuderà infine con la gara interna con il Torino.

Questo, nel dettaglio, il calendario dell'Inter in campionato fino al termine del girone di andata:

sabato 4 dicembre: Roma-Inter

domenica 12 dicembre: Inter-Cagliari

venerdì 17 dicembre: Salernitana-Inter

mercoledì 22 dicembe: Inter-Torino

Lotta scudetto, il calendario dell'Atalanta

L'Atalanta, che negli ultimi quattro turni ha superato Cagliari, Spezia, Juventus e Venezia, è attesa da due trasferte consecutive: prima quella al Maradona di Napoli in un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto, poi quella non priva di insidie sul campo del Verona. I bergamaschi affronteranno quindi la Roma al Gewiss Stadium prima di chiudere il girone di andata a Marassi contro il Genoa.

Questo, nel dettaglio, il calendario dell'Atalanta in campionato fino al termine del girone di andata: