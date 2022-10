Serie B, Ternana - Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Ternana come un treno verso le alte sfere della classifica, 10 punti nelle ultime 4 gare. Il Palermo in affanno con 4 ko nelle ultime 5, scivolato al 16° posto con soli 7 punti e un ambiente che inizia a preoccuparsi. I presupposti per una partita ad alta tensione ci sono tutti. Oggi pomeriggio al Liberati, lo scontro tra i rossoverdi di Lucarelli e la squadra di Corini promette scintille.

Per la partita di Terni, Corini dovrebbe tornare al 4-3-3: il trequartista, che era stato riproposto sabato scorso nel match casalingo contro il Sudtirol, dovrebbe essere accantonato, almeno per quanto riguarda la formazione titolare. Non è escluso, però, che ci possano essere evoluzioni tattiche in corso di gara. L’allenatore rosanero potrà contare praticamente su quasi tutta la rosa a disposizione. Mateju, che aveva rimediato un affaticamento muscolare, è tra i convocati. Nella lista presente anche Elia, totalmente recuperato: ad inizio settimana c’era preoccupazione per le condizioni del calciatore, la dinamica dell’infortunio aveva fatto presagire uno stop più lungo. Lancini, che aveva rimediato un trauma contusivo, sarà della trasferta, partendo dalla panchina.

Ultime Ternana

Palumbo sì, Falletti difficilmente ci sarà, dubbi per Agazzi e Favilli. Per la sfida con il Palermo Cristiano Lucarelli potrebbe apportare qualche novità rispetto al match contro il Cittadella, quando aveva confermato in blocco la formazione del derby. Il fantasista uruguaiano, ex Palermo, è ancora in forte dubbio per domani, quando al Liberati arriverà la squadra con cui fece benissimo e si mise in mostra. Con la maglia del Palermo, infatti, il fantasista uruguaiano ha disputato un’ottima stagione, quella 2018/19, segnando 4 gol e servendo 5 assist. Quell’anno fu l’ultimo per Falletti ad alti livelli, prima del ritorno a Terni: in seguito al fallimento del Palermo tornò a Bologna, senza mai giocare, per poi finire in Messico al Club Tijuana.

Ternana - Palermo: probabili formazioni