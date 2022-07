Atp 250 Gstaad, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Riparte dalla Svizzera Matteo Berrettini. Il campione romano, costretto a rinunciare al torneo di Wimbledon a causa del Covid, parteciperà all’ Atp 250 Gstaad in programma da lunedì 18 a domenica 24 luglio. Un posto a lui molto caro dove nel 2018 vinse il suo primo titolo ATP.

Dalla località sciistica, frazione del comune svizzero di Saanen, sfruttando la sua abilità sulla terra rossa e di giocare a tennis in altura, Berrettini, numero 2 del seeding vuole riprendere la sua scalata verso la classifica Atp, dove è diventato il numero 2 d'Italia, dopo il recente sorpasso di Jannik Sinner, dovuto anche all'impossibilità di difendere i punti della finale a Wimbledon dello scorso anno per la decisione dell'Atp di non dare punti allo Slam inglese, a cui comunque non avrebbe potuto partecipare.

Nel tabellone il suo rivale più accreditato è il numero 1 del seeding, il norvegese Casper Ruud. Parteciperà al torneo in terra elvetica anche l’azzurro Lorenzo Sonego.

ATP Gstaad 2022, dove vederlo in tv e in streaming

L’ATP Gstaad 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky.

Il torneo Atp 250 di Gstaad potrà essere seguito anche in streaming su supertennis.tv, su Sky Go e su NOW.