Coppa Davis, Italia-Canada oggi: dove vederla in diretta tv e in streaming

Inizia oggi, mercoledì 13 settembre, alle ore 15, l'avventura dell'Italia nella fase a gironi di Coppa Davis. Gli azzurri, nella prima delle 3 sfide che si giocano a Bologna, affronta il Canada, che l'anno scorso vinse il trofeo.

Entrambe le squadre devono fare i conti con alcune defezioni. L'Italia ha dovuto rinunciare a Berrettini, per infortunio e a Sinner, per la stanchezza accusata dopo gli Us Open. Capitan Volandri ha chiamato Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi e ha deciso di lasciare a casa anche Fabio Fognini, per scelta tecnica, con annesse polemiche, chiamando al suo posto Vavassori che farà coppia con Bolelli nel doppio.

Coppa Davis 2023, Italia-Canada: dove vederla in tv

I primi a scendere in campo per Italia-Canada a Bologna, alle ore 15, saranno Sonego e Pospisil, a seguire Musetti sfiderà il più temuto tra i nostri avversari, Shapovalov, poi ci sarà il doppio Bolelli/Vavassori contro Diallo/Pospisil. La fase a gironi di Coppa Davis è trasmessa in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky sui canali 201 e 203.