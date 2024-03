Sinner-Kokkinakis, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Sta finalmente per cominciare l'avventura di Jannik Sinner a Indian Wells 2024. Il campione altoatesino, imbattuto quest'anno in cui ha trionfato all'Australian Open e a Rotterdam, nel prestigioso torneo americano avrà l'occasione per conquistare altri punti Atp e provare a scavalcare Carlos Alcaraz, migliorando la sua attuale terza posizione nel ranking Atp e puntando alla seconda attualmente in mano al rivale spagnolo.

Sinner, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, affronta all'esordio l'australiano Thanasi Kokkinakis che ha avuto la meglio sullo statunitense Marcos Giron. Jannik ha battuto

Kokkinakis in 3 occasioni, ma nell'ultima a Cincinnati, nel 2022, vinse soltanto al tie-break del terzo set. Sarà indubbiamente un avversario da non sottovalutare.

Sinner-Kokkinakis, l'orario e dove vederla in tv

Sinner-Kokkinakis, secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024, si gioca venerdì 8 o nella notte di sabato 9 marzo. L'orario è attualmente da definire. Sky Sport trasmette il torneo di Indian Wells 2024 per gli abbonati, streaming a pagamento su NOW.