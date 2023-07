L'ospedale che chiede il ghiaccio alla pescheria per curare i pazienti con la febbre alta per il caldo

Pazienti in ospedale per i colpi di calore, terapie farmacologiche che non fanno effetto e i medici risolvono col ghiaccio fornito da una pescheria. Succede a Lecce, all'ospedale Fazzi.

L'eccezionale ondata di calore ha portato a un netto aumento delle richieste di aiuto. Il pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi ha avuto molto accessi in contemporanea per colpi di calore. Nelle scorse ore sei pazienti avevano la febbre tra 41 e 42 gradi. Le medicine però non facevano effetto e la soluzione è stata il ghiaccio. Ne serviva una grossa quantità e così la fornitura è arrivata da una ditta che si occupa di prodotti ittici.

La vicenda è stata resa nota dal direttore generale dell’Asl di Lecce, Stefano Rossi, che ha ringraziato l'improvvisato fornitore che "ha contribuito a scrivere questa storia di resilienza e solidarietà". "Per il protrarsi delle elevate temperature corporee e dopo aver constatato insieme ai rianimatori l’inefficacia della sola terapia medica, nella tarda serata di venerdì - spiega Rossi - una dottoressa del pronto soccorso ha interpellato il medico di turno della direzione medica facendo presente la necessità di un ulteriore quantitativo di ghiaccio per ridurre la temperatura dei pazienti che non rispondevano alle cure". A quel punto il medico ha contattato una ditta che si occupa di prodotti ittici "che ha provveduto alla consegna gratuita e immediata di sei sacchi di ghiaccio da 10 chili direttamente nel pronto soccorso".

