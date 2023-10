Amici, Raimondo Todaro contro un allievo: "Non lasci emozioni". Interviene Emanuel Lo (video)

In alto il video estratto dalla puntata del 6 ottobre

Non solo amore, ma anche tanto altro. Ci riferiamo alla puntata di Amici andata in onda oggi 6 ottobre. Durante il daytime, infatti, pare che sia nata la prima coppia di questa edizione. Ma non solo. Un altro allievo di ballo ha ricevuto un compito, non facile, che dovrà affrontare. Di chi si tratta? Di Elia, allievo di Emanuel Lo. A commissionarlo, invece, l'insegnante Raimondo Todaro.

"Caro Elia, sono passate due puntate e ancora faccio fatica a decifrarti - ha detto Todaro -. Di te ho capito che hai sicuramente uno stile molto personale, che è un pregio, ma non mi hai ancora convinto pienamente. Il tuo 'voler essere particolare' non mi ha coinvolto né impressionato e non mi ha lasciato delle emozioni. Fino ad ora ti ho visto in coreografie che andavano incontro al tuo modo d'essere e danzare ma il risultato per me non è sufficiente. Ti do questo compito proprio per capire se ci può essere dell'altro. Altrimenti, se questo è davvero tutto quello che hai da offrire, penso non possa bastare per avere lunga vita nella scuola. Ho deciso di assegnarti una coreografia di modern contaminato abbastanza convenzionale, con un po' di tecnica e tanta contaminazione, niente di impossibile. Voglio vedere se finalmente riuscirò a chiarirmi le idee su di te. Buon lavoro".

La reazione di Emanuel Lo

Come ha reagito l'allievo? "Mi colpisce dire 'il tuo voler essere particolare'. Sembra una cosa forzata. Io ricerco magari un significato nel movimento, quello sì, però non perché voglio impressionare, ma perché è un altro modo di raccontare. Solo quello.. E niente, sono curioso di vedere la coreografia”. Dopo averla vista, ha aggiunto: “I giri non li so fare, i salti.. Non sono in grado di farla e non ho problemi ad ammetterlo. Forse prima dovrei parlare con Emanuel Lo”, ha detto Elia. Quindi ha incontrato l’insegnante, che lo ha in qualche modo rassicurato: “Tu non mi sembri finto e forzato, anzi ti ho scelto proprio per come sei. Mi piace esattamente quello che fai e come lo fai. Un compito del genere sembra una presa in giro ma io lo accetterei lo stesso. Ricordati che Elia sta al centro, ripetitilo come un mantra”. Il ballerino è stato d'accordo e allora via, a lavoro per raggiungere l'obiettivo.