"Fiorello deve restare": la chiamata di Meloni alla Rai dopo l'addio di Amadeus

Ai vertici Rai sarebbe arrivata una chiamata di Giorgia Meloni per chiedere di fermare a tutti i costi Rosario Fiorello. La premier avrebbe chiesto di non farlo andare via, di trovare il modo per convincerlo a non lasciare la tv statale per seguire l'amico e collega Amadeus.

Meloni, riporta il Corriere della Sera, avrebbe dato il suo benestare affinché gli venga concesso tutto ciò che vuole, e anche di più, a qualsiasi ora e in qualsiasi fascia televisiva o radio. Meloni sarebbe disponibile a parlare direttamente con Fiorello: i due si conoscono da tempo, Giorgia è stata la tata della figlia Olivia.

Meloni avrebbe parlato con Giampaolo Rossi, il direttore generale Rai, che tra un mese, dopo il voto del Cda, si troverà a gestire un'azienda non proprio florida: oltre 600 milioni di euro di debiti, 13mila dipendenti, di cui 2.068 giornalisti e 330 dirigenti, e con tre agguerriti rivali (Mediaset, La7 e Warner Bros-Discovery). Ma oltre ai numeri, Rossi si troverà a gestire il fuggi fuggi da viale Mazzini: prima Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Corrado Augias, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata e infine Amadeus. E dopo? Fiorello?

Rosario sapeva che Ama se ne sarebbe andato. Senza alcun problema e dai microfoni di VivaRai2 aveva riferito a gran voce che l'amico avrebbe lasciato la Rai e che il suo ultimo impegno sarebbe stato il 10 maggio in occasione dell'ultima puntata all'alba del suo show. E le sue ultime dichiarazioni non sarebbero poi così rassicuranti: "Io non rimango in Rai, non sono in Rai. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima. Non sono mai di un’azienda. Io sono libero…".

A rendere la prospettiva di Fiorello ancorato alla Rai improbabile è anche il rapporto che il presentatore ha con Roberto Sergio, l'attuale amministratore delegato, Rossi ha tutta un'altra storia e i due non sono così legati, quindi quale forza contrattuale potrà utilizzare? Lo scopriremo.