Grande Fratello, anticipazioni stasera: chi esce, chi sono i nuovi concorrenti, la sorpresa per Grecia e Rosy

Una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, va in onda oggi, lunedì 5 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5. Cos'accadrà nella casa più spiata d'Italia? Le anticipazioni promettono grandi sorprese per i telespettatori.

Chi esce, televoto, dinamiche

Negli ultimi giorni Beatrice è stata al centro dell'attenzione per un crollo emotivo anche dovuto alla perdita del padre. Luzzi dopo un momento di debolezza ha sentito il commento di Massimiliano Varrese che supponeva che quanto stesse facendo la coinquilina sarebbe finalizzato solo a far parlare di sé nella puntata di questa sera e lei, in lacrime, parlando con Marco Maddaloni si è lasciata andare a un'affermazione molto pesante: "Sono piena, vorrei andare nell'aldilà". Non si esclude che in puntata si parlerà di quanto accaduto, anche perché al televoto c'è proprio Beatrice che si contende la permanenza con Letizia, Stefano e Vittorio.

Chi sono i due nuovi concorrenti

Due nuovi concorrenti, inoltre, varcheranno la Porta Rossa: la showgirl e conduttrice degli anni ’90 Simona Tagli, al suo grande ritorno in tv, e Alessio Falsone, imprenditore e allenatore di calcio. Per quanto riguuarda l'aspetto più emotivo, Grecia e Rosy saranno le protagoniste di due tenere sorprese: la prima potrà rincontrare l’ex marito Marcelo, l'uomo più importante della sua vita, dal quale si è separata 20 anni fa, ma che resta il suo punto di riferimento, Rosy riabbraccerà i due figli più piccoli. Infine Giuseppe, adesso in gran forma dopo il malore di qualche giorno fa, rientrerà nel loft di Cinecittà.