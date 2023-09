Grande Fratello, il commento di alcune ex concorrenti: "Ridateci il trash"

Un macellaio, un'operaia, un calzolaio, qualche impiegato e un tassista. Pochi vip - che tutto hanno tranne che l'aria da vip - e tanta genuinità. È questo il nuovo Grande Fratello, che dopo la brutta piega della scorsa edizione prova a cambiare rotta e a tornare alle origini, a partire dal cast.

La semplicità dei concorrenti si vede dai loro discorsi, da come si approcciano appena varcano la soglia della porta rossa e da un linguaggio pulito - seppur non poco dialettale - a cui il pubblico non era più abituato. Almeno finora. Nessuno straparla né si parla sopra, non c'è traccia di personalità egoriferite da tenere a bada, non si respira mitomania. Tutti elementi che hanno portato il reality agli eccessi che conosciamo, ma sui cui oggettivamente si costruivano facilmente dinamiche che andavano avanti per settimane.

Che questo sia un cast 'pulito' non ci sono dubbi, ma farà divertire? In molti se lo chiedono, aspettando di vedere almeno i primi movimenti lontani dalla diretta (e i primi scivoloni), mentre tra gli ex gieffini qualcuno ha già la risposta. "Ridateci il Gf Vip trash" scrive Antonella Mosetti tra le storie Instagram, con tanto di risate, aggiungendo: "Ho capito che a questo Grande Fratello se non hai una famiglia disastrata e un'infanzia devastante non ti chiamano. Prendete appunti per il prossimo anno se fate provini. Tutto disastrato. Senza padri, madri alcolizzate, lavori di bassissimo livello, per loro, perché per me sono top. Un'altra cosa, non ci sono raccomandati. Nemmeno una eh... Sì...".

E davanti alla tv, ieri sera, a guardare la prima puntata c'era anche Guendalina Tavassi, che partecipò da nip all'undicesima edizione, nell'ormai lontano 2010. L'ex gieffina - oggi professione influencer - ha scherzato un po' su Paolo, il macellaio romano, ma si è poi annoiata a guardare il resto. "Bah" è il suo commento, e non risparmia neanche Cesara Buonamici: "È così tanto abituata a dare notizie che ha spoilerato che c'è il tugurio". Non starà mica rimpiangendo i tempi in cui sulla poltrona rossa sedeva Antonella Elia? Infine la stoccata di Pamela Prati, che forse per ricordare al Gf chi era e che potrebbe ritornare (e sarebbe la terza volta, ndr), ha pubblicato il video di una sua performance davanti alla Casa di Cinecittà, scrivendo ai nuovi concorrenti: "Godetevi il successo... Se mai lo avrete".