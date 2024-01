"Secondo me è gay": la frase sul concorrente del GF fa arrabbiare Fiordaliso

Ad un giorno dalla nuova messa in onda (prevista per domani 23 gennaio) al Grande Fratello si solleva una polemica. Tutto nasce dal commento di Stefano su Federico. Stando a quanto riportato da Biccy, infatti, lo stilista (apertamente gay) avrebbe insinuato che anche un altro concorrente, Federico, sarebbe omosessuale (e, nel caso fosse, non ci sarebbe nulla di male, logicamente). Sulle sue parole si sono confrontati anche altri concorrenti, tra cui Letizia e Fiordaliso.

In particolar modo sarebbe stata la fidanzata di Paolo a dire a Zia Fiorda: “A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a tavola e lo ha fatto anche te.. Abbiamo avuto la stessa sensazione”, ha dichiarato Fiordaliso, senza fornire ulteriori dettagli. Quindi Letizia è intervenuta e ha detto: “Sono cose che non si dicono se non c’è la persona presente. Un po’ come fece Beatrice con me“. Allora Fiordaliso ha tuonato: “Per me no (Federico non è gay, ndr) ma anche chissefrega. Stefano è qui per provocare e questo mi dà un po’ noia". La cantante, dunque, si è detta (giustamente) annoiata di discorsi triti e ritriti.

Fiordaliso contro Beatrice

In questi giorni Fiordaliso, da sempre vicina a Beatrice Luzzi, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tutto nasce da una discussione che hanno avuto riguardo a uno scherzo che Fiorda ha fatto e che Beatrice non ha gradito. In quell'occasione Vittorio (anche lui molto vicino a Beatrice) non si è schierato dalla parte dell'attrice. O meglio, non tanto quanto magari Beatrice si sarebbe aspettata. Questo atteggiamento non è piaciuto a Beatrice e Fiordaliso lo ha notato.

Parlando con delle altre concorrenti, Fiordaliso ha affermato: "Mi ha detto che non mi devo permettere di dire queste cose. Il fatto è che vuole avere Vittorio sempre sotto controllo. Non glielo puoi toccare perché è come un suo bambino". Con tutta probabilità di questo (e molto altro) si tornerà a parlare anche durante la puntata del reality show, in diretta su Canale5.