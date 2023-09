Gf, accuse contro Letizia Petris dopo le parole sulla sua ex e la sua nuova compagna. La risposta social delle due

Il Grande Fratello con il suo mix tra nip e vip è iniziato da solo una puntata e già si sono accese le prime polemiche social. Ad esempio non è passata inosservata la battuta infelice di Paolo Masella su Alex Schwazer oppure l'osservazione sui genitali maschili dei cinesi fatta da Rosy Chin, ma a creare particolarmente rumore sono state anche le dichiarazioni di Letizia Petris sulla sua relazione con una donna avvenuta quando aveva 17 anni.

La fotografa 24enne parlando con Rosy, si è confidata e ha spiegato che quella storia l'aveva fatta soffrire molto, ma che adesso era storia passata. "Sono passati così tanti anni che per me non ha più importanza, io avevo 17 anni, cioè capisci ne ho 24, per quello non comprendo certi atteggiamenti ancora oggi dopo anni, anni, anni. È stata una parte importante, conclusa, non mi interessa più e quindi pace all'anima. Io da errori che poi... Sono stati un branco di lupi contro uno", parole quelle di Letizia che hanno avuto un'eco importante. La ragazza in questione si chiamerebbe Nicole e a rispondere a queste affermazioni è stata l'attuale compagna di Nicole, Francesca Frigieri che sul suo profilo Instagram ha raccontato un'altra verità.

Le parole di Francesca contro quelle di Letizia

Frigieri ha fatto un quadro della situazione totalmente differente. Letizia non avrebbe avuto 17 e la relazione non si sarebbe conclusa anni fa, ma "mesi" fa.

"Non capisci gli atteggiamenti dopo tanti anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? Ah ok - scrive provocatoriamente Francesca sul suo profilo Instagram -. Sono stata una signora, non ti ho detto niente al primo messaggio, al secondo e neanche al terzo ma dopo il quarto ti vengo a dire due cosine quando ti incontro per strada, se permetti, sarebbe questo il branco di lupi? Siamo state tempestate di messaggi da account falsi che dicevano di non fidarci l'una dell'altra (palesemente mandati da te) e tu parli di cattiveria? Stai ben attenta a cosa dici cara Leti Petris perché da adesso in poi sarò un falco. Ti sei messa contro proprio la persona sbagliata. Buon grande fratello". Da queste parole è ben evidente che i racconti non coincidono né nelle tempistiche né nei contenuti, chissà se in puntata verrà affrontata la questione o se invece seguendo la nuova linea editoriale le polemiche esterne e non saranno toccate.

"Letizia, Letizia - scrive ancora -, nessuno sapeva neanche della tua esistenza e né chi fossi se non la ex della mia compagna. Saresti rimasta tale se fossi rimasta al posto tuo, ma hai scritto qualche messaggino di troppo, ad una persona che sapevi si fosse ricostruita una vita ed è strano perché eri già fidanzata anche tu, ma in effetti, sei abituata ad avere questo genere di comportamento con le persone, non mi stupisco". E Letizia, come dimostra anche il suo profilo social, ha ritrovato l'amore con Andrea Contadini, i due sono legati da giugno 2021.

Francesca Frigieri ha poi voluto metterci la faccia pubblicando un video in cui ha voluto espressamente chiedere a tutte le persone che seguono il Gf di non mandarle video con dichiarazioni di Letizia: "Faccio un video perché la situa sta sfuggendo un attimo di mano, cercherò di essere chiara e non vorrei ripetermi. Non mi interessa nulla degli altarini di questa persona, non me li scrivete, perché proprio non me ne frega nulla. Io parlo di quello che è successo come me e di quello che lei dirà di non vero, se continuerà a dirlo. Qualsiasi cosa lei dica non lo scrivete a me, io non sono una testata giornalistica. Io difendo quello che è stato il nostro trascorso e se dirà delle cavolate, ma per il resto non me ne frega nulla".