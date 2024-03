Grande Fratello, la frase inedita di Mirko a Beatrice nel backstage di Chi

Lunedì scorso si è tenuta la finale del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Il programma di Canale 5, in onda dallo scorso 11 settembre, ha visto trionfare Perla Vatiero. Al secondo posto, invece, Beatrice Luzzi. Proprio loro, al termine della finalissima, hanno posato per la copertina di Chi Magazine, la rivista diretta dallo stesso Signorini. Ma non erano soli. No non c'era Rosy Chin (terza classificata) bensì Mirko Brunetti.

L'inedita conversazione tra Mirko e Beatrice

Il fidanzato (poi ex, poi di nuovo fidanzato) di Perla Vatiero ha posato insieme a Buonamici, Staffelli, Signorini, Luzzi e, logicamente, Vatiero. A farlo notare, con una frase pungente, la stessa Luzzi. In un video che cirola su Twitter (o X) si sente Beatrice dire: "Avete gareggiato in due, è giusto che ci siate tutti e due". Quindi Mirko si è avvicinato per darle un bacio sulla guancia. Non finisce qui. In un altro filmato si sente il ragazzo che dice all'attrice: "Hai preso il cavallo sbagliato".

Secondo qualcuno Mirko si stava riferendo a Giuseppe. Come se alla finalissima non fossero arrivate Perla e Beatrice da sole ma Perla con Mirko e Beatrice con Giuseppe. Tuttavia sembra una versione che non rende giustizia nè all'una nè all'altra. Le due concorrenti hanno svolto un percorso autonomo e indipendente. Certo, più e più volte Perla è stata al centro delle dinamiche in relazione a Mirko.

Spesso, anzi troppo spesso. Quanto a Beatrice, invece, il secondo posto non è certo da legare a Giuseppe Garibaldi. L'attrice è stata una concorrente perfetta, riuscendo a creare e a disfare sempre numerose dinamiche senza mai essere volgare. Che la vicinanza a Giuseppe possa, invece, averle fatto perdere punti nell'ultimo periodo? Forse questo era proprio quello che intendeva dire Mirko? Chissà.