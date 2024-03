Grande Fratello, c'è il nome del primo eliminato: chi è

Lunedì 18 marzo, su Canale 5 va in onda una delle ultime puntate del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. Lunedì prossimo ci sarà la finalissima, ragion per cui il tempo stringe e ben due concorrenti stasera stessa devono abbandonare definitivamente il loft di Cinecittà .Infatti saranno due gli inquilini che dovranno abbandonare il gioco. Il primo verrà deciso dal televoto in corso tra Anita, Greta, Sergio e Simona. Il secondo, invece, attraverso un televoto flash.

Chi è il primo eliminato

Dapprima Signorini ha rivelato i due conorrentiche sono salvi, cioè Greta e Simona. Poi, dopo la sorpresa a Giuseppe Garibaldi e altre dinamiche, è arrivato l'annuncio del presentatore. Chi, tra Sergio e Anita, deve andare via? Alle 23:45 Signorini li chiama e parla loro, ricordando cosa li accomuna: aver trovato l'amore in Casa. "Quello di Anita è più travolgente, quello di Sergio (con Greta, ndr) sta nascendo", dice il conduttore. "Dovevo andare via già dall'altra volta, penso che andrò via io ma bene così", dice Anita. Sergio invece: "Non lo so, è stato tutto bellissimo. Se uscissi io? Mi dispiacerebbe tantissimo lasciare Greta, è ovvio. Però sono contento perché l'ho trovata. La aspetterò, certo, mi sembra il minimo". Poi l'annuncio. A dover abbandonare definitivamente la Casa è Anita. "È stato un percorso incredibile. Sono felicissima, ho dato tutto", ha commentato lei. A seguire, come detto, ci sarà un'altra eliminazione.