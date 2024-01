Stasera in tv, 5 film e programmi di mercoledì 3 gennaio 2024

Cosa guardare oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Rischiatutto 70 (21.25, Rai 1)

Serata speciale quella di di Rai 1, che in occasione del settantesimo anniversario dell'azienda, che per l'occasione propone un revival del celeberrimo "Rischiatutto", portato alla ribalta da Mike Bongiorno. La serata è condotta da Carlo Conti e vede la partecipazione di personaggi famosi pronti a mettersi alla prova in uno show dedicato alla nostalgia e all'allegria. Le coppie di concorrenti, composte da celebrità dello spettacolo come Mara Venier, Alberto Matano, Loretta Goggi, Luca Argentero, Piero Chiambretti e Nino Frassica, si sfidano in un quiz-show che abbraccia una vasta gamma di argomenti. La serata è arricchita dalla presenza di ospiti musicali come Renato Zero e Massimo Ranieri, oltre a un collegamento con una leggenda della tv come Pippo Baudo.

Fuori dal coro (21.20, Rete 4)

Primo appuntamento del 2024 con "Fuori dal coro": Mario Giordano si concentra questa sera sulle frodi nei settori finanziari, spirituali e sanitari, analizzando i metodi utilizzati da sedicenti guru per trarre in inganno la popolazione; per poi spostarsi sugli scontri avvenuti a Milano durante la notte di Capodanno. Successivamente, la puntata si focalizza sull'analisi dell'industria legata al mondo green. Il tutto, ovviamente, con il piglio polemico (e a volte "urlato") del conduttore/giornalista.

Roma - Cremonese (21.00, Canale 5)

Dopo Milan - Cagliari, trasmessa ieri sera, Canale 5 continua a proporre partite valide per gli ottavi di finale della Coppia Italia di calcio. Protagonista, ad oggi, di un campionato non soddisfacente, la Roma affronta la Cremonese, formazione che milita nella nostra serie B. Sulla carta non c'è partita: da segnalare che la squadra vincitrice affronterà la Lazio nei quarti di finale. Tutto lascia pensare ad un appetibile Derby romano da dentro o fuori, previsto per il 10 gennaio.

E.T. - L'extraterrestre (21.20, Italia 1)

Un extraterrestre viene abbandonato sulla Terra dai suoi simili e si imbatte in un gruppo di bambini che lo nasconde e forma un'amicizia con lui. Nonostante la caccia degli adulti e delle istituzioni, i bambini aiutano l'alieno, chiamato E.T., a cercare di tornare a casa. "E.T." è uno dei più grandi successi della storia del cinema, elogiato per la sua commovente storia di amicizia tra il "diverso" e i bambini puri di cuore, contrastando la freddezza degli adulti e delle istituzioni, ha emozionato più generazioni di spettatori. Il concept di Carlo Rambaldi ha reso E.T. un'icona, ma il film rappresenta il trionfo dello Steven Spielberg, creatore di immagini e di sogni.

Di nuovo in gioco (21.00, Iris)

"Di nuovo in gioco" è da segnalare in quanto ultimo film interpretato ma non diretto da Clint Eastwood: dietro la macchina da presa c'è invece il suo amico e produttore Robert Lorenz. Uscito nel 2012 e interpretato da un cast che comprende anche Amy Adams, Justin Timberlake e John Goodman. segue Gus Lobel, un veterano talent scout nel mondo del baseball, che sta pian piano perdendo la vista. Prima che la sua situazione visiva peggiori ulteriormente, decide di intraprendere un viaggio nella Carolina del Nord per valutare un giovane talento del baseball. Accompagnato da sua figlia Mickey, con la quale ha rapporti ormai compromessi da tempo, la situazione si complica ulteriormente quando sul loro cammino si presenta Johnny, un giovane talent scout rivale di cui Mickey si innamora. Siamo certamente lontani dai grandi film dell'Eastwood regista, ma "Di nuovo in gioco" non manca di piacevolezza.

