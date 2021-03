Coronavirus, il bollettino di oggi 1 marzo 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 1 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 1 marzo 2021 sarà pubblicato intorno alle ore 17:00 come di consueto su questa pagina. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 28 febbraio registrava 17.455 nuovi contagi e 192 morti con tre regioni nell'occhio del ciclone: Lombardia (+3.529), Emilia-Romagna (+2.610) e Campania (+2.561). Salgono di 266 unità le persone ricoverate con 2.231 pazienti nei reparti di terapia intensiva.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 1 marzo 2021

Nuovi casi: --

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: --

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva: --

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Deceduti dopo Covid test positivo: --

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati: 1.400.262 (4.302.717 dosi somministrate*)

*si tratta del 73.8% delle 4.537.260 dosi consegnate da Pfizer e delle 244.600 consegnate da Moderna al 26 febbraio. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 618mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 1.048.800 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni: 62mila gli uomini delle forze armate già coinvolti, 158mila tra il personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Di seguito le zone in area rossa*:

Basilicata : 75 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +2

: 75 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +2 Molise: 41 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +3

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Chiuse anche le scuole materne ed elementari

Di seguito le zone in area arancione**:

Piemonte :

: Lombardia :

: Alto Adige : . Lockdown prolungato fino al 14 marzo. Contenuti focolai di variante sudafricana a Merano

: . Trentino :

: Emilia Romagna : 2597 nuovi casi e 23 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +9, ricoveri +120

: 2597 nuovi casi e 23 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +9, ricoveri +120 Marche: 446 nuovi casi. Si valuta la chiusura totale delle scuole

446 nuovi casi. Si valuta la chiusura totale delle scuole Toscana : 877 nuovi casi e 18 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+4, ricoveri +41

: 877 nuovi casi e 18 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+4, ricoveri +41 Umbria : 79 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+2, ricoveri +9

: 79 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+2, ricoveri +9 Abruzzo : 199 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +11

: 199 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +11 Campania: Chiuse tutte le scuole

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : 3 nuovi casi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +4

: 3 nuovi casi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +4 Liguria :

: Veneto : 603 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +25

: 603 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +25 Friuli Venezia Giulia : 172 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +12

: 172 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +12 Lazio :

: Puglia : 631 nuovi casi e 29 decessi. Saldo ospedalizzati: +24

: 631 nuovi casi e 29 decessi. Saldo ospedalizzati: +24 Calabria : 151 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1 (19), ricoveri +6 (196)

: 151 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1 (19), ricoveri +6 (196) Sicilia:

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Fino al 27 marzo la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Le zone in area bianca****:

Sardegna: 45 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (19), ricoveri -5 (210).

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

La mappa dell'Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute.? Qui le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle quattro aree (area bianca, gialla, area arancione, area rossa).