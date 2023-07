Super grandine, tornado e fulmini: dopo il caldo, il maltempo si abbatte sull'Italia

Da un lato un'ondata di caldo anomalo, dall'altro fenomeni metereologici estremi, sempre più difficili da controllare. È un luglio a due facce, quello italiano. Un mese che sta mostrando davvero cosa vuol dire cambiamento climatico. Un piccolo saggio lo si è avuto lo scorso martedì 18 luglio, quando una tempesta violenta si è abbattuta in Val Cadore e in Val Comelico, nel bellunese, falcidiando alberi con una violenza incredibile.

This is the original shootage taken by one of our members in Santo Stefano di Cadore.



Skittles-like trees falling during the storm. pic.twitter.com/5KBpwGEp5m — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 18, 2023

Tecnicamente si è trattato di un "downburst": un fenomeno dovuto alle alte temperature e agli alti tassi di umidità. Ma non è stato di certo l'unico episodio che si è abbattuto sull'Italia nel corso della settimana. Nella giornata di ieri, giovedì 20 luglio, un'enorme grandinata ha colpito il Veneto. Enorme nel senso della grandezza dei chicchi: parliamo di diametri superiori ai 10 cm.

Un vero e proprio piccolo flagello che ha generato circa 110 feriti. I danni si sono registrati, in prevalenza, su tutta la riviera del Brenta, ma le provincie colpite non sono poche (Padova, Treviso, Vicenza e Venezia). E una replica di quanto avvenuto in Veneto si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 21 luglio, nell'astigiano. In questo caso i chicchi sono arrivati anche a 6cm, mentre si segnalano danni a tettoie, auto e serre.

Sempre nella giornata di oggi, una donna è rimasta ferita a causa di un albero caduto per il maltempo: è successo in provincia di Novara, in Piemonte. Un uomo è invece rimasto colpito da un fulmine a Verona, mentre attraversava il centro della città veneta. Le sue condizioni sono gravi. Il maltempo sta procurando parecchi danni in città e avrebbe fatto cadere anche alcuni alberi.

Un vero e proprio tornado si è abbattuto invece nel milanese, tra Gorgonzola e Gessate questa mattina. Molto numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per danni e allagamenti. Mentre la Brianza è al centro di fenomeni di pioggia e maltempo anche molto intensi. Scene che hanno ricalcato, fortunatamente in piccolo, quanto avvenuto appena due giorni fa, poco al di là dei nostri confini nazionali, a Zagabria. Qui un temporale senza precedenti si è abbattuto sulla società croata causando danni ad abitazioni e automobili e paralizzando la rete viaria per oltre un'ora.

E per il fine settimana sono previsti, molto probabilmente, nuovi fenomeni, almeno al Nord. Il weekend che sta per iniziare sarà a due velocità e dividerà l'Italia in due fronti ben distinti. Il Nord, in cui imperverserà il maltempo, e il Centro-Sud, dove continuerà l'ondata di calore per via della presenza di un robusto promontorio sub tropicale.

