Violenti temporali e caldo torrido: sarà un weekend a due facce

Da una parte il caldo afoso portato dall'anticiclone africano, dall'altra pioggia e temporali, anche violenti. Il fine settimana che sta per iniziare sarà a due velocità e dividerà l'Italia in due fronti ben distinti. Il Nord, in cui imperverserà il maltempo, e il Centro-Sud, dove continuerà l'ondata di calore per via della presenza di un robusto promontorio sub tropicale. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nei prossimi giorni.

Caldo e temporali: le previsioni meteo per il weekend

Secondo gli esperti di 3bmeteo, la giornata di sabato 22 luglio inizierà con intensi temporali al Nord: "Le regioni settentrionali si trovano sulla zona di confine tra masse d'aria dalle caratteristiche diverse: questi contrasti generano le premesse per la formazione di nubi a forte sviluppo verticale capaci di dar luogo a manifestazioni temporalesche anche violente. Temporali forti sono dunque attesi ancora una volta tra Lombardia, Triveneto ed Emilia per poi estendersi entro sera a nord Toscana e Marche. Alto rischio nubifragi e grandine di grosse dimensioni nelle zone temporalesche". Opposta la situazione nel resto dello Stivale, con temperature anche sopra i 40 gradi al Sud e sulle Isole maggiori.

La situazione inizierà a cambiare da domenica 23 luglio, quando gli effetti della cupola di calore andranno a coinvolgere anche le zone settentrionali, dove è previsto un tempo soleggiato e asciutto. Copione simile per quanto riguarda le regioni del Centro e del Mezzogiorno, dove il clima continuerà ad essere molto caldo: "In particolare - concludono gli esperti di 3bmeteo - è atteso un aumento ulteriore della canicola su Isole Maggiori e regioni meridionali con nuovi picchi di temperatura elevati che localmente potrebbero essere superiori ai 42-44°C".

