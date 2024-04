Malore Ndicka, il post del senatore Malan esalta i no-vax, interviene Burioni: "È un irresponsabile"

"Fare chiarezza sul malore di Ndicka": sembra strizzare l'occhio al popolo no vax il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, nel post condiviso in merito alle condizioni di salute del giocatore giallorosso. "Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause", scrive il senatore su "X". Parole apparentemente caute, ma che sembrano alludere neanche troppo velatamente al teorema cavallo di battaglia delle posizioni no-vax.

Le drammatiche immagini del malore di Evan #N’Dicka . A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause pic.twitter.com/pdu0N7hp2h — Lucio Malan (@LucioMalan) April 14, 2024

E, non a caso, sotto al post è un trionfo di polemiche e riferimenti complottisti: "Troppe e non solo sui campi di calcio - scrive qualcuno - Ma che atleti abbiano cosi tanti problemi circolatori e di cuore è ancora piu strano". "Dovete fare un'altra commissione d’inchiesta parlamentare, Lucio", invoca un altro, mentre qualche utente condivide articoli non verificati su presunti effetti dei vaccini anti Covid.

L'intervento di Roberto Burioni

Sul tweet del senatore Fdi è infine intervenuto il virologo Roberto Burioni. "A beneficio dei soliti 'somaroni': ennesimo studio che dimostra (numeri alla mano) oggettivamente come la vaccinazione contro il Covid non c'entri nulla con i malori improvvisi dei giovani. Sarebbe ora di rassegnarsi al fatto che la Terra non è piatta", scrive lo scienziato, che più tardi rincara la dose chiedendo una presa di posizione netta da parte della presidente del Consiglio.

"Il senatore Lucio Malan prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il paese. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può tollerare un simile comportamento. Non è questione di destra o di sinistra, è salute pubblica".