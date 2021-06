Dieta per l’estate: soluzioni e consigli pratici per rimanere in forma senza troppe rinunce

Niente soluzioni veloci e miracolose, bensì un sano approccio all'alimentazione: ecco alcuni consigli pratici per dimagrire e stare bene in estate senza troppe rinunce

L'estate è ufficialmente arrivata e come per tutti (o quasi), il momento più temuto è proprio quello della prova costume. Diffidate dai miracoli, non esistono ricette o segreti che nel giro di due giorni vi faranno tornare subito in forma: gli studi dimostrano che tra le prime cause di insuccesso delle diete c’è proprio quella del calo troppo repentino dovuto ad assurde privazioni o all'uso di integratori "magici".

In questo modo infatti i chili persi ritorneranno velocemente e nella maggior parte dei casi con gli interessi. L'obiettivo non deve quindi essere quello di cercare soluzioni veloci e miracolose, bensì impegnarsi a migliorare il proprio stile di vita: quindi correggere la propria alimentazione e aggiungere una regolare attività fisica per stare bene. Ecco alcuni consigli per dimagrire in estate senza troppe rinunce.

Dieta per l’estate: consigli pratici