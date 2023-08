Guida agli ingredienti essenziali per la cura della pelle grassa e della pelle secca

Nella ricerca costante per ottenere una pelle radiosa e sana, la comprensione delle esigenze specifiche della propria pelle è fondamentale. Mantenere la salute e la bellezza della pelle, infatti, richiede un approccio personalizzato, poiché ciascun tipo di pelle ha esigenze e caratteristiche uniche.

Freshly Cosmetics, brand di cosmetica naturale, ci racconta quali sono gli ingredienti ideali per la pelle grassa e per la pelle secca, fornendo una panoramica degli ingredienti essenziali e delle strategie di cura consigliate per entrambi i tipi di pelle. Che tu stia cercando di ridurre la produzione di sebo in eccesso o di idratare intensamente la pelle secca, questa guida ti condurrà attraverso i passi fondamentali per ottenere una pelle sana, equilibrata e luminosa!

La cura della pelle grassa

Il viso con pelle grassa appare lucido ed è caratterizzato da una maggiore predisposizione ad acne, punti neri e pori dilatati. Le cause della pelle grassa possono essere molteplici, per esempio la genetica, gli sbalzi ormonali, ma anche lo stress e la tensione. Spesso si pensa che la pelle grassa non abbia bisogno d’idratazione, ma non è così. Secondo gli esperti, infatti, se la pelle grassa non viene idratata quotidianamente risponderà con un aumento della produzione di sebo, risultando così ancora più lucida e con pori ostruiti.

Per la pelle grassa si consiglia di scegliere una crema leggera e oil free in grado di penetrare negli strati più profondi della pelle e al tempo stesso dare freschezza e sollievo.

Gli ingredienti ideale nella skincare della pelle grassa

Tra gli ingredienti più efficaci da inserire nella skincare routine della pelle grassa troviamo:

2D Hyaluronic Acid Complex

Apporta tonicità ed elasticità alla pelle assicurando un'azione antiaging, grazie alla sua capacità di aumentare il livello di idratazione. Protegge la sintesi di collagene ed elastina nello strato più profondo, stimolando il processo di vascolarizzazione per aumentare il contributo di nutrienti e ossigeno alle cellule.

Malachite

Si tratta di un attivo minerale, privo di impurità e ricco di rame che possiede numerose proprietà curative e cicatrizzanti per la pelle.

Superossido Dismutasi (SOD)

Agisce come antiaging e antinfiammatorio, riducendo l'eritema indotto dai raggi UV. Migliora gli effetti protettivi dei prodotti solari e combatte il fotoinvecchiamento.

Flavonoidi di Maclura

Principio attivo che agisce come regolatore naturale del sebo, e previene la formazione di comedoni e dell'acne.

Calcareum Aqua Defense

Un attivo naturale la cui azione si concentra sull'attivazione dei meccanismi naturali di idratazione e protezione della pelle dall'interno e sul rafforzamento della barriera cutanea, donando un sollievo immediato e garantendo un'idratazione a lungo termine dall'esterno.

Radice di Altea

Attivo organico anti irritante, proveniente dalla radice di altea e ricco di polisaccaridi. Ha il compito di svolgere una doppia azione antinquinamento. Da una parte crea uno scudo biomeccanico che evita e previene l'adesione delle particelle sottili sulla pelle, dall’altra elimina le particelle già depositate sulla sua superficie.

La cura della pelle secca

La pelle secca, al contrario di quella grassa, produce poco sebo, causando disidratazione, che tende ad arrossarsi e squamarsi.

La pelle appare quindi spenta, secca e arrossata, più soggetta all’invecchiamento cutaneo. Di solito chi ha la pelle secca nota la pelle che tira, prude e si squama. Anche in questo caso, come per la pelle grassa, i motivi per cui la pelle del viso è secca possono essere diversi.

Con l’avanzare dell’età la pelle si assottiglia e perde il film idrolipidico e quindi l’idratazione e l’elasticità cutanea, facendo apparire le rughe. La pelle può apparire secca anche dopo una prolungata esposizione al sole, o a causa all’aria condizionata, in estate, al freddo e al vento, in inverno. Anche l’alimentazione svolge un ruolo importante, infatti se non si beve la sufficiente quantità d’acqua e non si segue una dieta ricca d’acqua, la situazione della cute può peggiorare. Come per la pelle grassa, anche in questo caso, l’idratazione è la chiave per mantenerla elastica e liscia.

Gli ingredienti ideali per la pelle secca

Tra gli ingredienti più efficaci da inserire nella skincare routine della pelle secca troviamo:

Salicornia Complex

È una pianta costiera che riesce a proteggersi efficacemente dalla disidratazione. La sua azione favorisce l’immagazzinamento e il trasporto di acqua e urea attraverso l'epidermide. In questo modo migliora la naturale idratazione della pelle e aumenta l'azione degli enzimi responsabili della naturale produzione di lipidi nell'epidermide.

Mirtillo Rosso

Ricco di polifenoli è in grado di contrastare lo stress ossidativo e ha proprietà fotoprotettive. Inoltre riduce il numero e il volume delle rughe e contrasta la formazione di radicali liberi.

Acido ialuronico vegano

Acido ialuronico di origine vegetale idrata la pelle, donandole compattezza ed elasticità.

Salvia Sclarea

Si tratta di una pianta coltivata in condizioni xeriche per ottenere meccanismi adattogeni che migliorano la sua azione idratante e la sua capacità di contrastare la perdita di liquidi.

Agastache Mexicana

Pianta ricca di acacetina, tilianina e flavonoidi dal potere antinfiammatorio. Combatte gli effetti dello stress psicologico sulla pelle. Diminuisce la vasodilatazione, riducendo il rossore della pelle, la pelle stressata e la rosacea.