Quando il segreto sta nelle ripetizioni: i benefici dell'allenamento Amrap

Un workout adatto a tutti che dura dieci o massimo venti minuti, ma che promette di far ottenere risultati strepitosi grazie alla grande varietà e quantità di esercizi da eseguire: ecco come funziona l'allenamento Amrap (As many rounds as possible)

L'Amrap, abbreviazione di "As many rounds as possible", ossia "più ripetizioni possibili in un tempo stabilito" è un tipo di allenamento facente parte dell'High Intensity Interval Training (Hiit) pensato per chi ha poco tempo o, perché no, forse poca voglia di dedicare troppo tempo allo sport ma vorrebbe un corpo tonico e snello. Un allenamento adatto a tutti che dura dieci o massimo venti minuti, ma che promette di far ottenere risultati strepitosi grazie alla grande varietà e quantità di esercizi da eseguire.

Come funziona l'allenamento Amrap

Per spiegare meglio cos'è l'Amrap partiamo dagli obiettivi: questo tipo di allenamento, infatti, è praticato soprattutto nel crossfit e l'obiettivo è fare più ripetizioni possibili in un arco di tempo stabilito. Tra i suoi benefici ricordiamo che è utile per definire i muscoli, ma allo stesso tempo per dimagrire. Tra i diversi esercizi che è possibile eseguire non mancano le flessioni, i situp, i jumping jacks, squat con salti e così via, cercando di fare man mano sempre più ripetizioni nello stesso tempo. Ovviamente bisogna monitorare di giorno in giorno i miglioramenti fatti, dunque quante ripetizioni in più siamo riusciti ad eseguire rispetto al giorno precedente.

A differenza di un classico allenamento a circuito che prevede un numero stabilito di ripetizioni, nell'Amrap di stabilito c'è solo il tempo nella quale dovrete fare entrare più ripetizioni possibili. Ricordiamo che si tratta di esercizi ad alta intensità, quindi, bisogna utilizzare tanta energia ma allo stesso tempo è possibile ridurre i pesi che si usano abitualmente se ciò permette di essere più veloci e fare più ripetizioni.

Allenamento ad alta intensità

L'allenamento ad alta intensità (in inglese High Intensity Interval Training) è un workout cardiovascolare che si basa sull’alternanza di lavoro a bassa intensità ed alta intensità. Ci si allena in modo continuativo, lavorando sulle variazioni della frequenza cardiaca. Si tratta di una tipologia di workout che negli ultimi tempi ha riscosso grande successo grazie alla sua straordinaria capacità di far bruciare grassi.

Qual è il segreto di tanta efficacia? Il tutto risiede nel lavoro svolto dal cuore: il battito cardiaco così alto, infatti, permette di bruciare grasso in meno tempo. Inoltre, questo allenamento aumenta il metabolismo facendo bruciare calorie anche dopo averlo terminato.

I benefici dell'allenamento Amrap

Tra i diversi benefici dell'allenamento Amrap ricordiamo che: