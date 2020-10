I migliori canali YouTube e alcune app gratuite per allenarsi efficacemente in casa

Questo periodo così particolare ha forse messo a dura prova gli sportivi: la riapertura delle palestre dopo il lockdown ci ha consentito di riprendere le nostre attività quotidiane in termini di allenamento, ma forse, complice anche la ricrescita attuale dei contagi, c'è ancora chi non riesce a riprendere le vecchie abitudini. Cosa fare allora se non vogliamo smettere di allenarci? In questi mesi si è molto parlato degli allenamenti da poter svolgere comodamente in casa e a venirci in aiuto sono anche svariati canali YouTube dedicati e delle app di fitness gratuite facilmente scaricabili su smartphone, tablet o pc che possono sostenerci a seguire un programma di allenamento mirato per mantenerci in forma.

Perché l'approccio è fondamentale

I principali ostacoli dell'allenarsi da soli a casa possono essere la pigrizia e il rischio di annoiarsi in allenamento. Il consiglio è quello di fissare un orario per l'inizio dell'attività e rispettarlo come fosse un appuntamento. Poi, per evitare che gli esercizi diventino noiosi, la raccomandazione è quella di variare il più possibile, passando, ad esempio, dal cardio allo stretching, dalle asana dello yoga alla corsa.

Yoga with Adriene

Tra le sezioni YouTube più amate, per lo yoga, troviamo Yoga with Adriene: un canale adatto a chi si approccia per la prima volta alla disciplina, e quindi dove possiamo trovare esercizi semplici per chi non riesce ancora a toccarsi la punta dei piedi con le dita, o esercizi più complessi per chi già conosce bene lo Yoga.

Fitness Blender

Daniel e Kelly sono una coppia sposata americana. Su YouTube, al canale Fitness Blender, possiamo trovare gli allenamenti fatti da loro. Questi ultimi vanno dai dieci minuti all’ora. La maggior parte sono semplici, ma se volete spingere di più, ci sono degli HITT o dei Pyramid che fanno al caso vostro. Trovate di tutto, dai polpacci, ai tricipiti, passando per degli ottimi Total Body.

HASfit

HASfit propone allenamenti più complessi, che siano da un quarto d’ora o da quaranta minuti. Solitamente viene fatta vedere una versione più complessa e una più semplice dello stesso esercizio, in modo tale che ognuno possa adattarlo alle proprie esigenze.

BeFit

Concludiamo la lista dei canali YouTube con BeFit, il canale più famoso degli Stati Uniti per gli appassionati di fitness dove è possibile trovare allenamenti di tutti i tipi.

App fitness

Diverse sono poi le app dedicate al fitness, tra queste ricordiamo MyFitness Pal (gratis per Android e iOs), un'app per smartphone completato da un apposito sito web che tiene traccia di dieta ed esercizio fisico. L'app utilizza elementi di gamification per motivare gli utenti.

Fitness femminile è un'altra app gratuita che propone esercizi pensati specificatamente per le donne. Esercizi che puntano a modellare precise zone del corpo come l'addome, i fianchi e le cosce, senza l'utilizzo di attrezzatura specifica. Con questa app è possibile seguire i progressi giorno dopo giorno, e ricevere anche consigli sull'alimentazione. Tutti gli esercizi sono facilmente comprensibili grazie all'assistente vocale dell'applicazione.

Sfida Fitness 30 giorni è un'app pensata per allenarsi da casa. L’obiettivo è quello di mettersi in forma e di tonificare la muscolatura, senza attrezzatura e allenandosi a vari livelli di difficoltà in base all'età e alla preparazione fisica iniziale. L'app è gratuita, ma occorre abbonarsi se si preferisce un programma personalizzato.