Griselda: il cast completo, chi sono attori e personaggi della serie Netflix

Dai creatori di Narcos arriva su Netflix Griselda, una nuova serie drammatica ispirata alla vita di una delle più famose narcotrafficanti colombiane. A vestire i panni della "madrina della cocaina" è Sofia Vergara che diventa, in questa miniserie Netflix di 6 episodi, un personaggio che oscilla continuamente tra bene e male e una donna che, per la sua indipendenza economica e potere, farebbe di tutto. Ma chi c'è nel cast di Griselda e quali sono i personaggi principali di questo show Netflix tra i più attesi del 2024? Scopriamolo insieme ma, intanto, sveliamo qualche dettaglio sulla trama di Griselda e sul trailer.

Griselda: la trama

Griselda è una drammatizzazione ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più potenti della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco riesce a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina". Con un'infanzia difficile e tre figli a carico, Griselda farà di tutto per la sua indipendenza economica e per poter essere una donna di potere tanto quanto gli uomini in un settore, come quello del narcotraffico, dominato esclusivamente da personaggi maschili. Quello di Griselda sarà un viaggio tra bene e male, un viaggio dove questa donna scoprirà un lato malvagio e farà di tutto per quell'empowerment femminile che ha sempre sognato.

Griselda: il trailer ufficiale

Griselda: chi sono attori e personaggi della serie Netflix

(Sofía Vergara) ha trascorso dieci anni come mente del traffico di droga del marito Alberto a Medellín e a New York. Quando fugge in Florida con i suoi tre figli, usa questo know-how per costruire una nuova vita per la sua famiglia con una ferocia che non sempre le è utile. Dario Sepúlveda (Alberto Guerra) arriva a Miami come uno dei potenziali assassini di Griselda, ma alla fine diventa il suo protettore, esecutore e marito. Nemmeno lui, però, riesce a proteggere Griselda da se stessa.

(Christian Tappan) era il contabile di Griselda e Alberto a Medellín. Si convince facilmente a svolgere un ruolo chiave nella realizzazione della nuova attività di Griselda e viene a Miami per aiutarla a procurarsi i prodotti e a stringere importanti rapporti con i personaggi chiave. Rivi Ayala (Martín Rodríguez) incontra per la prima volta Griselda come luogotenente di uno dei suoi rivali. Dopo aver visto da vicino come opera Griselda, arriva ad ammirare il suo lavoro tanto da trasformarsi nel suo prezioso braccio destro.

(Juliana Aidén Martinez) è un'analista di intelligence della polizia di Miami che viene spesso messa da parte dalla sua squadra di soli uomini. Mamma single e una delle poche ispanofone della polizia, June lotta per convincere i suoi colleghi che una donna può essere l'abile leader di un pericoloso cartello della droga. Carmen Gutiérrez (Vanessa Ferlito) faceva parte della cerchia di trafficanti di droga di Griselda a New York. Ora che è un'agente di viaggio pulita e sobria, si prende la briga di aiutare l'amica quando ne ha più bisogno. L'ultima cosa che vuole è essere risucchiata dalle nuove ambizioni di Griselda a Miami, ma resistere si rivela difficile.

(Fredy Yate) è un immigrato colombiano sfortunato che non vede un futuro a Miami, finché non incrocia Griselda e accetta un lavoro di una notte che durerà diversi anni. Carla (Carolina Giraldo, alias Karol G) è una cara amica di Griselda, originaria di Medellín, che arriva a Miami insieme ad altre lavoratrici del sesso per aiutare a contrabbandare prodotti. Durante il viaggio, diventa una delle confidenti più fidate di Griselda.

(Carolina Giraldo, alias Karol G) è una cara amica di Griselda, originaria di Medellín, che arriva a Miami insieme ad altre lavoratrici del sesso per aiutare a contrabbandare prodotti. Durante il viaggio, diventa una delle confidenti più fidate di Griselda. Quando esce Griselda su Netflix

Griselda esce su Netflix il 25 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.