Le serie e i film Netflix più attesi di maggio 2024

Maggio 2024 sarà un mese molto importante per Netflix perché segnerà l'arrivo di una delle serie più amate e attese dal pubblico della piattaforma di streaming e non solo. Maggio, dopotutto, è sempre stato uno dei mesi più d'impatto per Netflix che, solitamente, tende a lanciare alcuni dei suoi titoli più di successo proprio in questo mese che preannuncia l'inizio dell'estate. E se lo scorso anno maggio era stato il mese del fenomeno La regina Carlotta, quest'anno sarà il mese di Bridgerton 3 e noi non vediamo l'ora. Proprio a maggio 2024, infatti, debutterà su Netflix l'attesissima terza stagione di Bridgerton, la serie prodotta da Shonda Rhimes e ispirata alla saga romantica di Julia Quinn ambientata ai tempi della Reggenza inglese. Ma oltre a Bridgerton 3, quali sono le altre serie e film Netflix più attesi di maggio 2024? Scopriamoli insieme.

Bridgerton 3

Maggio sarà uno dei mesi più importanti per Netflix di questo 2024 perché corrisponderà all'uscita della tera stagione di Bridgerton. Composta da 8 episodi e dedicata alla storia di Penelope (Lady Whistledown) e Colin, Bridgerton torna con un nuovo capitolo, nuovi protagonisti e una nuova showrunner: Jess Brownell. La terza stagione di Bridgerton trova Penelope Featherington (Nicola Coughlan) che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton (Luke Newton) nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente. Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica in un posto molto improbabile. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell'alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Sei nell'anima, il film su Gianna Nannini

E, oltre a Bridgerton, maggio 2024 è il mese del primo film dedicato alla storia di Gianna Nannini. Si intitola Sei nell’anima ed è un film con protagonista Letizia Toni nei panni dell’icona del rock femminile italiano, è in arrivo solo su Netflix proprio a inizio maggio 2024. Sei nell’anima accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. Fanno parte del cast del film anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani, con la partecipazione di Andrea Delogu che interpreta una giovane Mara Maionchi.