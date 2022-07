Ilary Blasi e il presunto amante, arriva la smentita: "Teste vuote e lingue lunghe"

Mentre Ilary Blasi si trova in Tanzania con i tre figli a godersi un po' di svago dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti, in Italia non accennano a diminuire i gossip sulla coppia. Si parla della possibilità che entrambi abbiano degli amanti e se dalla parte di Totti, sembrerebbe quasi certo un suo legame con Noemi Bocchi, da quella Blasi tutto tace, o meglio smentisce.

Alla conduttrice sono stati affiancati personaggi come Luca Marinelli, Antonino Spinalbese e Alessio La Padula; quest'ultimo nome è stato citato da alcuni utenti che andando a incrociare alcuni mi piace hanno avallato l'idea che l'uomo misterioso potesse essere proprio il ballerino.

Ma a smentire subito questa voce è stato lo stesso La Padula su Instagram pubblicando una storia abbastanza eloquente: "Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue" e come foto lui che mostra il dito medio alzato. Su Antonino tutto tace, ma è quasi certo che anche in questo caso si tratti solo di voci e della ricerca spasmodica di dare un nome a questo amante.