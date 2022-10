"La pacca sul sedere di Memo Remigi? Come un papà alla figlia. Bortone gattara single"

Il nome di Memo Remigi resta tra quelli più digitati in seguito al licenziamento da parte della Rai per la palpata al lato b di Jessica Morlacchi. I fatti sono noti: le telecamere del programma Oggi è un altro giorno hanno ripreso la scena avvenuta in diretta e segnalata da alcuni utenti sui social prima, da Striscia la notizia poi e, infine, dalla grande circolazione del video poi condannato da Serena Bortone in apertura di puntata.

Il gesto è stato commentato dallo stesso cantante che si è scusato per l'accaduto e minimizzato il comportamento ("Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro", ha scritto su Facebook), ma ha trovato anche una discutibile difesa da parte di Andrea Di Carlo, manager di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo ed ex compagno di Arisa. Su Instagram, in un post poi cancellato, si è speso in un commento in sostegno di Remigi definito "uomo fine, delicato, onesto" e ostile verso la conduttrice definita come "gattara single felina" per l'annuncio del suo allontanamento dal programma.

"La Rai lo epura manco fossimo di fronte a una bestemmia del Grande Fratello"

Andrea De Carlo ha esordito parlando di Memo Remigi come uomo onesto che non meritava di essere trattato come la Rai ha pensato di fare dopo il palese gesto immortalato dalle telecamere: "Immagino lo abbia fatto come un papà lo fa con la propria figlia" ha scritto, scagliandosi poi contro Serena Bortone che - secondo lui - lo avrebbe infangato riservandogli quelle parole in diretta tv.

"Memo, uomo fine delicato onesto, epurato dal programma di Serena Bortone per aver dato un pacco sul sedere a Jessica Morlacchi, immagino lo abbia fatto come un papà lo fa con la propria figlia, mentre l'annuncio fatto da gattara single felina da Serena getta fango e mer*a su un uomo onesto e nobile. Le battaglie femministe non c'entrano nulla con questa pacca sul sedere e che la Rai si sconvolge se un uomo di 84 anni dà una pacca e lo epura manco fossimo di fronte a una bestemmia del Grande Fratello è gravissimo" ha proseguito Di Carlo. Secondo lui, inoltre, il caso sarebbe stato montato con l'intento di creare attenzione mediatica. Infatti: "Poi io non sono il padrone di casa ma temo che abbia prevalso la voglia di "basta che se ne parli, che ci frega se infanghiamo un uomo onesto" ha aggiunto ancora prima di riservare parole molto dure a Bortone. "Ho rinunciato a mandare da Serena due dei miei artisti dopo aver visto il modo sciatto in cui ha condotto l'intervista ad Alex Di Giorgio, faceva le domande a lui, poi mandava rvm di Iva Zanicchi senza manco aspettare la risposta, salvo chiedere durante l'rvm: parliamo dello stalking? E Alex giustamente ha risposto di no. A lei quello solo interessava. Tanto vale stare a casa per quei due spicci, no?" ha concluso, per poi concludere con una: "Lunga vita ai bigotti. Chi è senza peccato scagli la prima pietra".