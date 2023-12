Alessandro Basciano dalla parte di Antonino Spinalbese: la frecciata a Sophie Codegoni

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è guerra aperta. I due hanno deciso di rendere noti, e ufficiali, i loro problemi riguardanti la gestione della figlia Luna Marì. Dopo i post e le storie, in cui uno accusava l'altra e viceversa, al momento hanno deciso di proseguire tramite vie legali, ma non è detto che non decidano di rendere pubblici nuovi aggiornamenti. Belen sta volando verso l'Argentina con Santiago, Luna e Elio Lorenzoni, il suo futuro marito. E proprio del viaggio ha parlato Antonino sui social affermando che lui non era d'accordo e che quindi la bambina al momento starebbe andando in Argentina senza il suo consenso.

E tra i moltissimi commenti, alcuni a favore altri di critica, sotto al post di Spinalbese spunta quello di Alessandro Basciano. Anche il dj sta affrontando un momento complicato della sua vita familiare dopo la separazione da Sophie Codegoni, la madre di sua figlia Celine Blue. "Il tempo passa... Condividere i momenti con i propri figli non torna indietro... Non vi è peggior cattiveria... Ti sono vicino", ha scritto Basciano e nelle sue parole non è difficile leggere una frecciata a Sophie che ha passato il primo Natale da mamma single.