Beatrice Valli, problemi con la quarta gravidanza: "Non riesco neanche ad alzarmi dal letto"

Dopo l'annuncio ufficiale del quarto bebé in arrivo, Beatrice Valli ha raccontato qualche dettaglio inedito su come sta e come sta vivendo questi primi mesi di gravidanza e sembra proprio che per l'influencer non sia un momento facilissimo. La 27enne, infatti, nonostante la gioia per la sua famiglia che si allargherà ben presto arrivando a essere composta da ben sei persone, ha ammesso che questa nuova gravidanza, a differenza delle altre tre, la sta mettendo letteralmente al tappeto.

"Ogni gravidanza è a sé, che sia maschio o femmina e questa è davvero impegnativa - ha ammesso Beatrice nelle sue stories Instagram dove, rivolgendosi ai suoi fan, ha raccontato come sta vivendo questa nuova esperienza da futura mamma - È stato un momento delicato avendo avuto anche la labirintite. Questa gravidanza mi ha messa al tappeto, il mio corpo e le mie forze sono completamente assenti. Faccio tanta fatica"

La Valli, già mamma di un bimbo avuto prima del suo compagno Marco Fantini, Alessandro, e due bambine nate dalla relazione con il 31enne, Bianca e Azzurra, ha anche rivelato che tra pochi giorni scoprirà il sesso del bebé in arrivo e che organizzerà una sorpresa speciale per suo marito proprio in occasione del gender reveal.

"Ora mi sono presa un momento per me per rispettare il mio corpo" - ha infine ammesso Beatrice che, per ora, vuole fare di tutto per godersi il suo pancione e viversi questa nuova esperienza fisica ed emotiva al massimo.