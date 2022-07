"La gente non ha voglia di lavorare" Beatrice Valli si sfoga e accusa il Reddito di Cittadinanza

Beatrice Valli è finita al centro di una polemica mediatica per una sua affermazione sul fatto che nessuno, secondo lei, avrebbe voglia di lavorare in Italia. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, mentre rispondeva alle domande dei fan su Instagram, si è lasciata andare a dei commenti su uno dei temi più scottanti del mondo contemporaneo, il lavoro e il Reddito di Cittadinanza. La donna, che doveva partire per Capri per raggiungere il marito Marco Fantini ma ha dovuto rinunciare perché i babysitter hanno dato forfait per motivi familiari, ha risposto a chi le chiedeva come mai si fa così tanta fatica a trovare babysitter e donne delle pulizie.

"Ma in reatà me lo chiedo anche io - ha detto l'influencer sul suo profilo Instagram - mi confronto con tantissime mamme e persone e hanno tutte lo stesso mio problema. Non so cosa c'è nell'aria quest'anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare eh".

La Valli, infatti, si è sfogata affermando che secondo lei le persone non avrebbero proprio voglia di lavorare e se inizialmente non ha toccato il tasto Reddito di Cittadinanza è bastato il commento di una fan per farglielo fare. L'influencer, infatti, ha colto la palla al balzo citando il messaggio privato di una sua follower che dava la colpa al Reddito di Cittadinanza definendolo la "rovina del mondo" e ha detto la sua sul tema.

"Pienamente d'accordo" sono le parole della ventisettenne ed ex volto di Uomini e Donne aggiungendo :"Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così!”.

Reddito di Cittadinanza, come la pensano i vip

La questione Reddito di Cittadinanza e la presunta scarsa voglia di lavorare degli italiani torna, quindi, al centro del dibattito dopo che numerosissimi personaggi del mondo dello spettacolo hanno sollevato il polverone sul tema. Primo tra tutti Alessandro Borghese che aveva affermato che i giovani, secondo lui, non avrebbero voglia di fare la gavetta e "spaccarsi la schiena" lavorando anche senza retribuzione o ancora Flavio Briatore, Albano Carrisi e Karina Cascella che hanno dichiarato di fare fatica a trovare lavoratori per le loro attività dando la colpa proprio a questo aiuto dello Stato. Di recente anche Rosalinda Cannavò, ex Adua del Vesto aveva tirato fuori il discorso Reddito di Cittadinanza lamentandosi delle troppe tasse da pagare e ancora Orietta Berti, Georgette Polizzi, Salvo Veneziano e Claudia Gerini si sono scagliati contro il sussidio di Stato, quest'ultima definendolo una "paghezza per chi nn vuole lavorare".