Beatrice Valli al quarto pancione: "Sono fiera delle mie smagliature"

Beatrice Valli, incinta per la quarta volta, ha lanciato un bel messaggio di body positivity a tutte le donne che, come lei, hanno sul proprio corpo ancora i segni di una gravidanza passata. Spesso odiate e temute da tutte le donne, le smagliature sono degli inestetismi della pelle che, durante una gravidanza, sono comunissimi e possono arrivare all'improvviso cambiando per sempre il corpo di una donna ma, Beatrice Valli non sembra preoccuparsene troppo, anzi, ne è fiera.

Raccontando alle sue fan come sta vivendo questo nuovo viaggio personale che la porterà a diventare mamma per la quarta volta, l'influencer ed ex volto di Uomini e Donne, ha svelato qualche dettaglio in più sul bebè in arrivo (di cui non si conosce ancora il sesso) e ha ammesso che, nonostante il suo pancione sia rigato da numerose smagliature, non è un problema per lei perché non potrebbe che esserne fiera.

"Sono fiera delle mie smagliature" - ha infatti, rivelato Beatrice Valli che è attualmente alla 17esima settimana di gravidanza -. Ho sempre cercato di mettere creme, di fare impacchi per rendere più elastica la pelle. Le smagliature mi sono venute nella prima gravidanza perché era molto grossa la pancia e mi sono rimaste quelle. Poi avendo avuto altre gravidanze non mi sono preoccupata di questi segni, anzi, li porto in maniera molto fiera".

Beatrice ha poi svelato quali potrebbero essere i papabili nomi per il bebè in arrivo. Se dovesse essere un maschietto lo chiamerebbe Edoardo o Alessandro, due nomi classici che non passano mai di moda e se fosse femmina, invece, Celeste, dato che lei ama i colori.